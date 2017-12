Vrany budú čistiť mestá. Za ohorky cigariet dostanú krmivo

Výmenný obchod môže mať aj negatíva.

13. okt 2017 o 11:45 Milan Gigel

AMSTERDAM, BRATISLAVA. Do nádoby vhodíte ohorok z cigarety a dostanete zaň čosi pod zub.Nejde o ponuku pre fajčiarov v mestských parkoch, ale experimentálny projekt, ktorý by mohol do upratovania zapojiť múdre krkavcovité vtáctvo.

Témou sa zaoberá holandský startup Crowded Cities, ktorý pre výmenný obchod trénuje vrany. Ak ste niekedy na autobusovej stanici sledovali kavky, aké zručné sú pri prehliadaní kontajnerov, viete si predstaviť s akým odhodlaním idú za svojim cieľom - zvyškami jedla.

Crowbar ponúka obchod - chutné krmivo výmenou za cigaretový ohorok. Ak natrénované vrany odovzdajú svoje vedomosti ostatným, veľmi rýchlo môže v uliciach vzniknúť vtáčia upratovacia čata, ktorá zo zeme zozbiera všetok tento odpad.

Výmenné miesto je podľa magazínu NewAtlas vybavené kamerovým systémom a algoritmami, ktoré rozoznajú či vrana do nádoby vhodila správy predmet, aby sa k odmene dostala. Zatiaľ je všetko iba v štádiu experimentov, inšpiráciou je človek, ktorý naučil vrany vyhľadávať a zbierať mince výmenou za arašidy.

Odhaduje sa, že na celom svete skončí na chodníkoch v uliciach približne 4.5 trilióna ohorkov, ktoré znečisťujú životné prostredie. Rovnako je však zrejmé, že kŕdle krkavcovitého vtáctva sú nepríjemne hlučné a ľudia neradi trávia čas po ich boku.