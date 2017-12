Niektoré delfíny si ozbrojili vagínu, samice sa tak bránia pred samcami

Aj jemným pohybom vie samica ovplyvniť, kto bude otcom jej detí.

12. okt 2017 o 16:26 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Penisy delfínov a iných morských cicavcov majú rôzne tvary a veľkosti. Rovnaká rôznorodosť je aj pri pohlavných orgánoch delfíních samíc.

Samiciam sa však vo vagínach vytvorila aj akási zbraň proti otravným samcom a nevyžiadanému oplodneniu.

Ukazuje to štúdia vo vedeckom žurnále Proceedings of the Royal Society B.

Simulácia delfínieho sexu

Vedci vytvorili silikónové odliatky samičích pohlavných orgánov, do ktorých vsúvali delfínie penisy napustené soľným roztokom. Simulovali tak delfíniu erekciu.

Prečítajte si tiež: Rybári chytili do siete sviňuchu s dvomi hlavami

Všetky skúmané genitálie pochádzali z morských cicavcov, ktoré umreli prirodzenou smrťou.

Okrem delfína obyčajného biológovia sledovali aj delfíny skákavé, sviňuchu obyčajnú a tuleňa obyčajného.

Skeny CT následne ukázali, že vagíny delfína obyčajného a tuleňa umožňovali samcom bezproblémový prístup.

Sviňucha a delfín skákavý však mali vo vagíne záhyby, ktoré penetrácii bránili.

Nemôže si vybrať

Zistenia ukazujú, ako sa samice chránia pred nechceným otehotnením. Samce delfína skákavého napríklad tvoria v čase párenia veľké skupiny, ktoré obklopia jednu samicu a pária sa s ňou.

“ Môže si vybrať, ktorý samec alebo lepšie povedané spermia, oplodní jej vajíčko. „ odborníčka na správanie zvierat Janet Mannová

"Nemôže si vybrať, s kým sa bude páriť. Môže si však vybrať, ktorý samec alebo lepšie povedané spermia oplodní jej vajíčko," vysvetlila pre magazín New Scientist odborníčka na správanie zvierat Janet Mannová, ktorá sa do štúdie nezapojila.

Pre delfíny je najlepšia poloha na počatie, ak je samec hore. V situácii, nad ktorou samica navonok nemá kontrolu, však môže ovplyvňovať počatie zvnútra.

Aj jemnými pohybmi pri styku vie zabezpečiť, že sa naruší ideálna poloha, penis sa dostane do jedného zo záhybov a nebude správne nasmerovaný.

Spermie sa tak nedostanú k vajíčku a nedôjde k oplodneniu.

DOI: 10.1098/rspb.2017.1265