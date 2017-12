Tamagotchi sa po rokoch vracia, chce stihnúť predvianočný trh

Populárna hračka prešla drobnými úpravami, zážitok však má ostať rovnaký.

12. okt 2017 o 13:15 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Detská kratochvíľa Tamagotchi sa po 21 rokoch vracia späť na trh. Vo vynovenej, zmenšenej podobe sa bude uchádzať o priazeň fanúšikov na všetkých kontinentoch.

Japonská firma sa hlási na predvianočný trh s nostalgiou starých časov.

Za 15 dolárov ponúka dôverne známu zábavku s virtuálnym zvieratkom, ktoré vyžaduje opateru i záujem. Nastavíte presný čas, zosynchronizujete svoj život s virtuálnym zverencom a budete ho sprevádzať zrodom, rastom a dospievaním.

Stále rovnaký zážitok

Zmenšením prešiel nielen formát hračky, ale aj displej, z ktorého vypadli niektoré informačné prvky.

Herný zážitok je však podľa slov výrobcu stále rovnaký - algoritmy zostali bez úprav, k dispozícii je šesť virtuálnych tvorov.

V časoch, keď je podobných hier do mobilu ako maku ide skôr o snahu upútať nie nových zákazníkov, ale podchytiť tých, ktorí by sa chceli vrátiť do minulosti.

Dopyt po retro veciach

Veľmi dobré skúsenosti majú s hernými retro-konzolami japonské firmy, ktorým sa už stalo, že nestihli pokryť dopyt svojich fanúšikov.

Firma má podľa denníka The Telegraph pripravenú do predaja jednu objemnú sériu, s dodatočnou výrobou ďalších kusov zatiaľ vraj nepočíta.

Odhaduje sa, že firma doposiaľ predala 82 miliónov zariadení na všetkých svetových trhoch.