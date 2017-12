Kalifornia pustí na cesty autá bez vodičov už budúci rok

Autonómia by mohla odľahčiť dopravnú infraštruktúru

12. okt 2017 o 12:32 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Už žiadny človek za volantom - autá budú môcť vyjsť cesty aj bez nich. Kalifornia už na budúci rok pustí na cesty vozidlá, ktoré majú šancu zmeniť spôsob, akým nazeráme na automobilovú dopravu.

Experimentu sa zúčastní 42 firiem, ktoré majú pre takúto prevádzku potrebnú licenciu.

Podporiť vývoj

Doposiaľ vozidlá vyžadovali fyzickú prítomnosť človeka, ktorý mohol kedykoľvek prevziať kontrolu nad riadením. Firmy poskytovali úradom záznamy z prevádzky, aby zaznamenali, do akej miery bola prítomnosť vodiča potrebná. Celkovo sa v tomto režime prevádzkovalo 285 vozidiel.

Terajším cieľomje podľa magazínu The Verge podporiť vývoj nových technológií, ktoré pomôžu pri zaradení autonómie do života.

Znamená to, že autá sa budú môcť samé odparkovať na miesta, kde neprekážajú, pričom rovnaký voz môže v priebehu dňa obslúžiť na požiadanie pasažierov po vzore taxislužieb.

Podobným spôsobom môžu fungovať aj vozidlá v domácnostiach.

Obavy aktivistov

Od autonómie sa očakáva, že by mohla pozdvihnúť automobilovú prepravu na osobnejšiu službu, s plnou dynamikou a súkromím.

Na druhej strane by mohla odľahčiť dopravnú infraštruktúru, resp. pomôcť vytvoriť zóny s regulovanou dopravou. Do centier by sa tak dostalo iba toľko áut, koľko metropola unesie.

Kým firmy túto ústretovosť vítajú, aktivisti sa obávajú toho, že by sa cesty mohli zmeniť na experimentálne laboratórium, na ktorom si firmy s autami budú robiť, čo chcú.

Pravdou je, že doposiaľ mali rovnaké možnosti, ak zabezpečili odbornú posádku.