Microsoft končí s Windows 10 Mobile, obmedzí sa na podporu

Bola to slepá cesta bez šance na úspech. I tak to však v Microsofte skúsili.

10. okt 2017 o 12:27 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Microsoft definitívne končí so svojimi aktivitami, ktoré sa týkajú mobilného systému Windows 10 Mobile.

Svoje aktivity podľa BBC obmedzí už iba na nevyhnutnú podporu, opravu chýb a bezpečnostné záplaty.

Vývoj nových technológií či hardvéru už očakávať nemožno.

Hoci mal Microsoft pred rokmi veľké plány s tým, že vytvorí mobilnú platformu, na ktorú vývojári poľahky dostanú svoje aplikácie zo stolných počítačov, veci sa nevyvinuli tak, ako firma zamýšľala.

Podľa prieskumov IDC operačný systém v druhom kvartáli tohto roka našli používatelia iba na 0,03 percenta novozakúpených zariadení.

Microsoft so svojimi partnermi nikdy nedosiahol tak veľký trhový podiel, aby sa Windows 10 Mobile stal zaujímavým pre predajcov a mobilných operátorov. Používatelia navyše dlhodobo poukazovali na to, že komfort a intuitívnosť používania výrazne zaostávajú za tým, čo ponúka Google a Apple.

Nie je tomu dávno, čo firma odhalila zázemie svojho nového projektu s pracovným označením Andromeda.

Ten má podobu modulárneho operačného systému, ktorý je možné po vzore stavebnice vyskladať pre akýkoľvek hardvér - od jednoduchých senzorov, cez múdre hodinky až po tablety a mobily.

Do finálnej zostavy sa dostanú iba nevyhnutné súčasti a technológie. Výrobcovia čipov a hardvéru sa tak nebudú musieť prispôsobovať špecifikáciám a požiadavkám. Kedy by však mal vstúpiť do praxe nie je zrejmé. Šeptá sa však čosi už o budúcom roku.