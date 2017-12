Každý človek má rizikovú inteligenciu. Ovplyvní fajčenie či neveru

Aj vaša genetika môže ovplyvniť, či máte radi riziko.

9. okt 2017 o 17:21 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ak niekto fajčí cigarety, zrejme rád vyhľadáva riziko. Môže mať preto rád extrémne športy, nebojí sa riskovať svoj vzťah pre aféru na jednu noc a nemusí sa báť ani hazardných hier.

Vyhľadávanie rizika totiž vo veľkej miere ovplyvňuje jedna zložka vašej osoby. Nový výskum ukazuje, že vyhľadávanie rizika by sa malo stať rovnakým psychologickým znakom, akým je aj inteligencia.

Výsledky uverejnili vo voľne prístupnom vedeckom časopise Science Advances.

Základ rizikového správania

Rizikové správanie sledovali vedci u 1500 dobrovoľníkov. Prešli cez 39 testov, ktoré merali vyhľadávanie rizika v rôznych situáciách.

Výsledky ukázali, že 61 percent rozdielov v celkovom skóre jednotlivcov možno vysvetliť jednou všeobecnou zložkou. Túto zložku môže poháňať, ako vnímame riziko, naša genetická predispozícia alebo úroveň chápania rizika.

Všeobecná zložka hodnotí každé riziko rovnako bez ohľadu na situáciu. Ovplyvňuje, či sme náchylnejší na rôzne rizikové správanie.

Ostatné variácie vo výsledkoch sa odvíjali od špeciálnych faktorov pre rôzne typy rizík. Pri rekreačných extrémnych športoch môže riziko poháňať túžba jednotlivca po vzrušujúcich zážitkoch.

Nedostatočná psychologická zdržanlivosť môže byť zase základom pre rizikové zdravotné správanie - takýto človek môže začať fajčiť či nadmerne piť alkohol.

Podobne ako inteligencia

Preferencia rizika by sa mala podľa autorov štúdie stať psychologickým znakom podobne ako inteligencia, pretože obe majú stabilnú a základnú zložku, ktorá ich definuje.

Inteligencia funguje na základe všeobecného faktoru inteligencie, ktorý sa označuje aj ako g. Ak majú ľudia vysoké "g" skóre, je pravdepodobné, že sa im podarí vyriešiť akýkoľvek kognitívny test.

Nový výskum môže slúžiť pre ďalší výskum o biologickom pozadí riskovania.

"Ak by ste vedeli na základe génov alebo anatómie nervových buniek identifikovať, že niekto bude v puberte alebo dospelosti náchylný k rizikovému správanie, mohli by ste túto osobu naučiť o možných hrozbách týchto rizík," vysvetlil pre magazín New Scientist hlavný autor štúdie Renato Frey.

DOI: 10.1126/sciadv.1701381