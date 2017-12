Test: Ako ma vysávač od Samsung odnaučil vysávať

Moderné technológie dokážu byť užitočné, daňou je občas ich vysoká cena.

9. okt 2017 o 0:00 Matúš Paculík

Samsung VR7000M (VR20M707CWD/GE) Páči sa nám: funkcie, ovládanie, podpora Google a Amazon Nepáči sa nám: stále hlučné, cena Hodnotenie: 8,4 Cena: 809 eur (pozri aktuálnu cenu a dostupnosť)

Produkt na test poskytla spoločnosť Samsung

Lacné, energeticky nenažraté vysávače sú už minulosťou a nás čaká čistý svet plný mierne drahších, ale o to účinnejších modelov.

Navyše sa môžeme od vysávania odpútať úplne, teda ak je naša peňaženka plná peňazí.

Vyskúšali sme robotický vysávač novej generácie Samsung série VR7000M, za ktorý si firma pýta vyše 800 eur.

Je táto cena adekvátna za jeho možnosti a úsporu času?

Vedia vôbec vysávať?

Automatické nabíjanie, dokonalé mapovanie izieb, pripojenie na internet a desiatky ďalších, pre vysávač netradičných funkcií. Ako je na tom ale tá úplne základná funkcia vysávania?

Testovaný Samsung môžeme podľa výrobcu zaradiť do skupiny výkonnejších modelov. Tie by mali dobre zvládnuť nielen klasickú podlahu, ale aj koberec s dlhšími vlasmi. Akonáhle sa totiž vysávač dostane na koberec, automaticky zvýši výkon.

Výsledok je veľmi dobrý a bežné znečistenie odstráni na prvý pokus. To isté platí aj o podlahách akéhokoľvek druhu. Úspešnosť vysávača je veľmi dobrá a pri rohoch si dokáže pomôcť špeciálnou lamelou.

Navyše ak by nejaké drobnosti nezvládol na prvý krát, môžete mu v tom pomôcť s diaľkovým ovládaním.

Obsahuje totiž svetelný zameriavač, ktorý vysávač automaticky nasleduje. Dovediete ho tak na požadované miesto rýchlo a jednoducho.

Problémových miest je niekoľko, okrem rohov si občas nedokáže poradiť s hustejšie naukladanými stoličkami a káble od nabíjačky mu taktiež skomplikujú vysávanie.

Sila automatizácie

Je robotický vysávač od Samsungu hlučný? Táto informácia môže byť pre vás úplne zbytočná, keďže ho za celý svoj život nemusíte ani raz počuť.

Môže za to silný stupeň automatizácie, vďaka ktorej si jeho správanie môžete prispôsobiť plne svojim potrebám.

Základná aplikácia od Samsungu nie je úplne dokonalá a umožňuje výber len z niekoľkých režimov a nepozná žiadne špecifické nastavenia. Pre nastavenie opakovaného času vysávania preto musíte do ruky zobrať diaľkový ovládač, alebo inú službu, ako je napríklad IFTTT.

Tá už v základe ponúka niekoľko zaujímavých scenárov a nič vám nebráni v tom, aby ste si vytvorili svoj vlastný. Nie ste pritom limitovaní len na funkcie samotného vysávača, môžete ich kombinovať s akoukoľvek podporovanou službou.

Chcete dostať mailom správu vždy, keď vysávač začne vysávať, ale aby bolo povysávané do určitej hodiny? Žiadny problém.

Môžete si napríklad nastaviť, že sa má vysávanie spustiť zakaždým, keď opustíte dom (so smartfónom vo svojom vrecku).

Každé jedno vysávanie môže byť zaznamenané do vybranej aplikácie, takže budete mať presný prehľad, kedy sa vysávalo a ako dlho. Nie že by to bolo extra užitočné, ale tá možnosť tu jednoducho je.

Je návykový

Na robotický vysávač si zvyknete veľmi rýchlo, stačí rozumné plánovanie a vlastne ani nebudete vedieť, že ho máte. Jedinou pripomienkou jeho existencie je potrebné vyprázdňovanie nádoby na prach.

Jeho účinnosť bola skúšaná v bežnej 4-člennej domácnosti s dvoma malými deťmi, čo znamená zvýšený výskyt rôznych omrviniek a kúskov jedla či už na podlahe, alebo na koberci.

Ráno pred odchodom do práce vás bude čakať jediná úloha, pozbierať z podlahy všetky kusy oblečenia a hračky. Tie sú totiž nebezpečnou prekážkou, ktorá by dokázala dočasne zneškodniť aj ten najlepší model vysávača.

Poškodiť ho nepoškodia, ale dokážu zablokovať kefu, alebo ho pripútať na jedno miesto. Ak si tých pár ranných minút nájdete, budete mať po návrate domov vždy čistú podlahu, teda väčšinu z nej.

Drobnosti ako ťažšie dostupné rohy budete musieť dočistiť ručne. Aj keď sa tu Samsung snaží a vysávač upravil aj pre vysávanie krajov, nie je výsledok vždy úplne dokonalý. Táto drobnosť sa mu ale dá občas prepáčiť.

Je milé pozerať, ako sa postupne s každým vysávaním zlepšuje v prechádzaní miestnosti. Prvý pokus je zoznamovací, no už hneď na druhý krát je vysávač omnoho istejší a vie, kam má ísť.

Škoda ale, že je dosť vysoký. Dostane sa totiž len pod sedačky so svetlou výškou aspoň desať centimetrov. A potešila by aj väčšia zberná nádoba, keďže má objem len 0,3 litra a pri väčších izbách sa dokáže pomerne rýchlo zaplniť.

Nič pre technologických začiatočníkov

Kým samotné zapojenie a prvé spustenie vysávača je maximálne jednoduché, tak príprava na ovládanie smartfónom a hlavne hlasom nie je pre prchké povahy.

Pripravte si pevné nervy a dostatok času pre vyhľadávanie na internete.

Najjednoduchšie je spárovanie so smartfónom, pri ktorom sa ale nevyhnete hľadaniu aplikácie, prepínaniu medzi Wi-Fi sieťami a tvorbe online účtu.

Celý proces by aj tým menej skúseným nemal zabrať viac ako pár minút, v tomto prípade je návod na internete spracovaný dosť podrobne.

Problém nastane, akonáhle dostanete chuť ovládať vysávač hlasom s pomocou Amazon Echo, alebo Google Home. Návod v balení nenájdete a internet je k tejto požiadavke tiež skúpy.

Znova vás teda čaká proces s prepínaním Wi-Fi sietí, rôzne skúšanie a hlavne hľadanie, čo presne máte svojmu inteligentnému asistentovi povedať. Keď sa vám to konečne podarí, budete si pripadať ako vo filme z budúcnosti.

Jednoduchým povelom vysávač spustíte, prípadne ho vypnete. A potom už len počujete, ako sa zo spálne pomaly vracia späť k základni, pekne do nej zaparkuje a začne sa nabíjať.

Všetko bez toho, aby ste museli vstať z kresla, alebo sa čo i len natiahnuť po diaľkovom ovládaní, alebo smartfóne.

Pripravte si poriadny balík peňazí

Komfort automatického vysávania nie je vôbec lacný, teda ak hľadáte niečo iné, ako hlúpe doplnky s nedostatočným sacím výkonom. Za približne 60 eur si totiž môžete kúpiť vyslovenú zbytočnosť, ktorá nemá s vysávačom nič spoločné.

So sacím výkonom 7,5 wattu vám takýto prístroj maximálne poutiera trošku prachu, na nejaké poriadne vysávanie celej miestnosti môžete zabudnúť.

Vašu izbu totiž nepozná, len sa odráža od prekážok a vy dúfate, že tie peniaze ste nevyhodili zbytočne.

Úplne opačným extrémom je práve testovaný Samsung s nadpriemerným sacím výkonom 20 wattov na kefe.

Firma má v ponuke drahšie modely so sacím výkonom až 40 wattov a cenou skoro tisíc eur, ale aj základný model s dostupnejšou cenou 549 eur.

Má teda význam investovať do tak drahých pomocníkov na upratovanie?

V zásade nie, ich úlohu samozrejme dokážete nahradiť klasickým vysávačom. Pri tom robotickom vám ale odpadá neustále pobehovanie, vyťahovanie kábla a ďalšie, väčšinou otravné drobnosti.

Sila robotického vysávača je v jeho automatizácii, pričom vaša jediná starosť je v pravidelnom čistení zbernej nádoby.

V podstate o vysávači ani nemusíte vedieť, keďže bude vysávať práve vtedy, keď budete mimo domova.

Na robotický vysávač sa dá zvyknúť behom pár dní, hlavne ak si jeho fungovanie naplánujete. Navyše v rodine s deťmi a zvieratami je pomocníkom na nezaplatenie, hlavne ak je niekto alergikom.

Problémom je jedine extrémna cena pri prémiových modeloch. Záleží teda len na vás, koľko ste ochotní investovať a či vám stačí diaľkový ovládač, alebo svoj nový vysávač chcete ovládať hlasom.

