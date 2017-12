Vznikli by ľudia, ak by dinosaury nevyhynuli?

Vedci sa pohrali s alternatívnymi možnosťami vývoja života na Zemi

29. sep 2017 o 16:53 Michal Ač

Deň, keď zomreli dinosaury. Tak sa volá dokument britskej BBC, v ktorom nedávno vedci zdokumentovali „najdramatickejších 24 hodín v histórii Zeme“.

Tvrdia v ňom, že keby osudný 15-kilometrový asteroid pred 66 miliónmi rokov udrel o chvíľu skôr alebo neskôr, život by sa mohol vyvíjať inak.

Keby napríklad ohnivá guľa nespadla do plytkých vôd dnešného Yucatánskeho polostrova, čím rozpútala peklo so silou 10 miliárd hirošimským jadrových bômb, ale do hlbokých vôd dnešného Tichého či Atlantického oceánu, stratila by časť svojej ničivej sily.

Ani v tomto prípade by sa svet nevyhol katastrofe. Niektoré druhy dinosaurov, dokonca aj veľkých, by však mohli prežiť. Čo by to znamenalo pre vývoj života v modernom svete?

Tento zaujímavý myšlienkový experiment síce nemožno overiť, vedci sa však často nevyhýbajú podobným špekuláciám. Sú nielen vzrušujúce, ale vypovedajú viac o možných cestách evolúcie. A tá nemá logiku, ale predkladá nám skôr anarchistický obraz, v ktorom hrá dôležitú úlohu náhoda.

Všimol si to už francúzsky paleontológ Eric Buffetaut v klasickej knihe Koniec dinosaurov z roku 2003 (v češtine vydali Dokořán a Argo pod názvom Tak jako dinosaury v roku 2005). Americkí a britskí vedci túto myšlienku rozvinuli. Ich názory zhrnul na webe BBC Future autor mnohých publikácií o dinosauroch John Pickrell.

Iba rana z milosti?

Niektorí vedci predpokladajú, že aj bez zničujúceho zásahu asteroidu boli dni vlády dinosaurov zrátané. Napríklad Mike Benton, paleontológ z Bristolskej univerzity vo Veľkej Británii si myslí, že dinosaury by vymreli aj bez zásahu zhora, lebo by sa nevedeli vyrovnať s nastávajúcim ochladzovaním klímy.

Benton je okrem toho presvedčený, že známky ich úpadku sa prejavovali už počas predchádzajúcich 40 miliónov rokov, takže dopad asteroidu bol skôr ranou z milosti. Ako spoluautor štúdie z PNAS z roku 2016 napísal, že cicavce boli v porovnaní s dinosaurmi oveľa úspešnejšie v nahradzovaní vyhynutých druhov, čo im dávalo evolučnú výhodu.

Výskumník mäsožravých dinosaurov Tom Holtz z Marylandskej univerzity v College Parku (USA) tiež predpokladá, že aj bez asteroidu by prebiehalo vymieranie, no iné ako predpokladá Benton: nie preto, že by dinosaury upadali, no najmä pre rozsiahle a dlhodobé erupcie lávy na Dekkanskej plošine v dnešnej Indii (niektorí vedci naďalej považujú túto udalosť za hlavnú príčinu vymierania na konci kriedy).

Holtz nevidí inú príčinu, ktorá by okrem drvivého dopadu vesmírneho telesa mohla dinosaurom uškodiť.

“ Koncom druhohôr boli dinosaury stále veľmi prispôsobivé, čo nesvedčí o tom, že by boli odsúdené na zánik a iba čakali, až na nich spadne asteroid. „ Stephen Brusatte, Edinburská univerzita

„Dinosaury z obdobia kriedy by sa cítili komfortne aj v nadchádzajúcich epochách –paleocéne a eocéne,“ predpokladá Holtz.

Rovnako tak Stephen Brusatte z Edinburskej univerzity vo Veľkej Británii uvádza, že dinosaury sa počas 160 miliónov rokov dokázali prispôsobiť mnohým zmenám vrátane zmien klímy.

„Koncom druhohôr boli dinosaury stále veľmi prispôsobivé, čo nesvedčí o tom, že by boli odsúdené na zánik a iba čakali, až na nich spadne asteroid,“ hovorí.

Ochladzovanie aj otepľovanie

Keď budeme predpokladať, že bez dopadu asteroidu by dinosaury prežili, aké faktory mohli ovplyvniť ich ďalší vývoj? Prvým veľkým problémom by sa stali klimatické zmeny.