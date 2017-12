Test: Sony Xperia XZ1 je smartfón zo starej školy

V Sony sa ani po rokoch nedokážu odpútať od starého dizajnu, ktorý firme vôbec nepomáha.

7. okt 2017 o 20:57 Matúš Paculík

Sony Xperia XZ1 Páči sa nám: výkon, kvalita spracovania, dobrý fotoaparát, nový Android Nepáči sa nám: nemoderný dizajn, len Full HD displej Hodnotenie: 8,6 Cena: 649 eur

Je označenie „stará škola“ vo svete smartfónov urážkou, alebo nie?

Držíme totiž v rukách najnovší model Xperie od Sony, ktorý nám pripomína jej úplne prvého predchodcu z roku 2013.

Pôvodný hranatý dizajn sa síce v niektorých smeroch prispôsobil súčasným trendom, no pri súčasnej konkurencii pôsobí nemoderne.

Pritom by bolo veľkou chybou mu nedať šancu. My sme si ho obľúbili už po pár dňoch.

Perfektná ergonómia

Nástup čo najtenších rámčekov je efektným krokom vpred, pri ktorom ale výrobcovia zatiaľ nezvládajú ergonómiu.

Stačí sa chvíľu hrať s novými modelmi od Samsungu, aby ste objavili zbytočnosť zaoblených krajov displeja a chýbajúcu logiku pri umiestňovaní ovládacích prvkov.

Tento problém v Sony nepoznajú, dokonca ani pri tých najlepších a najdrahších modeloch. Rokmi zaužívaný sendvičový koncept zložený z rámu, displeja a samostatnej zadnej časti je konečne nahradený jednoliatym kovovým telom.

Podobá sa na staršie modely, no oproti nim by mal byť odolnejší, aj pri páde na roh je totiž dobre chránený celý displej. Neublíži mu prach, no potápať by ste sa s ním radšej nemali.

TIP: Pozrite si ďalšie odborné recenzie smartfónu Xperia XZ1 v našej službe Recenzie.Sme.sk.

V ruke sa smartfón drží príjemne, je pritom jedno, či je menšia alebo väčšia. Zaoblené boky sú na dotyk príjemné a hlavné tlačidlo pre blokovanie displeja je umiestnené presne v strede pravého boku.