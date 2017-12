Getty už nedovolí, aby ľudí na fotkách upravovali

Snímky majú odrážať skutočnosť, nie fikciu ktorá sa prieči zdravej ľudskej existencii.

29. sep 2017 o 13:38 Milan Gigel

PARÍŽ, BRATISLAVA. Fotobanka Getty Images mení pre fotografov a grafikov svoje pravidlá: žiadne umelé zoštíhľovanie, predlžovanie nôh, zväčšovanie očí či nafukovanie svalov.

Odteraz sa môžu v rámci retuší uskutočňovať iba drobné kozmetické úpravy a nie meniť tvar a proporcie tela.

Firma tým podľa magazínu Digital Trends reaguje na meniacu sa legislatívu v rôznych krajinách sveta.

Francúzske médiá musia od prvého októbra značiť obrázky, ktoré takýmito úpravami prešli. Podobná legislatíva platí už nejaký čas v Taliansku, Španielsku či Izraeli.

Cieľom tejto iniciatívy je vniesť viac reality do sveta fotografie v médiách. Spoločnosť sa obáva toho, že umelé zasahovanie do postáv sa môže negatívne premietnuť do očakávania ľudí. V ohrození má byť hlavne mládež, ktorá sa chce prispôsobiť zidealizovaným postavám.

Ako fotobanka naloží s upravenými obrázkami, ktoré má vo svojej ponuke bez označenia, zatiaľ neprezradila. Isté však je, že po obrázkoch siahajú noviny, časopisy aj internetové projekty, ktoré svojimi kapacitami nevedia pokryť všetok grafický obsah.