Oslavujeme vedu, sledujte Noc výskumníkov naživo

PROGRAM 29.9.2017

09:00 - Otvorenie tržnice moderátorom Vladom Voštinárom

09:15 - Kvantový svet (ukážka kinetickej svetelnej inštalácie)/ Fyzikálny ústav SAV, Centrum pre výskum kvantovej informácie

09:30 - Prednáška: Space Nation - Phenomen learning / Kalle Vähä-Jaakkola, Captain & Co-founder

10:00 - Prednáška: Fun learning / Peter Vesterbacka, Founder, Entrepreneur

11:00 - Prednáška: Načo sú nám polyméry a prečo z nich robíme (nano)kompozity / Mária Omastová - vedkyňa roka SR 2016 Ústav polymérov, SAV

12:00 - Kvantový svet (ukážka kinetickej svetelnej inštalácie) / Fyzikálny ústav SAV, Centrum pre výskum kvantovej informácie

13:00 - Kvíz o inováciách a youtouber Asimister / Inovujme.sk

15:00 - Kvantový svet (ukážka kinetickej svetelnej inštalácie) / Fyzikálny ústav SAV, Centrum pre výskum kvantovej informácie

15:30 - Vyhodnotenie festivalových súťaží: A pointa?, Krotitelia bludov, Kto toto spáchal?, Výskumník - uličník

16:00 - Panelová diskusia: Povolania budúcnosti / Future jobs

17:30 - Prednáška: Odváž sa snívať vo veľkom: Ku kariére astronautky a práci vo vesmíre Daring to Dream Big: Becoming an astronaut and working in space / Dorothy M. Metcalf-Lindenburger

18:15 - SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE / OFFICIAL OPENING CEREMONY

19:00 - Hlavná prednáška: Hon na kométu s misiou Rosetta - Čo, ako a prečo? Chasing a comet with the mission called Rosetta - What, how and why? / Matt Taylor, European Space Agency

20:00 - Hudobný hosť NVMERI

20:30 - Prednáška: Svet ako výpočetDaniel Nagaj, Fyzikálny ústav SAV, Centrum pre výskum kvantovej informácie

21:30 - Ocenenie víťazov Falling Walls Lab Slovakia

22:30 - DJ Tager party

24:00 - Koniec Európskej noci výskumníkov 2017