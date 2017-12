Američania a Rusi sa spoja vo vesmíre. Postavia vesmírnu stanicu pri Mesiaci

Dokovacie stanice a iné prvky navrhnú Rusi.

28. sep 2017 o 17:53 Renáta Zelná

WASHINGTON, BRATISLAVA. Cesta na Mars a do hlbokého vesmíru vedie cez Mesiac. Američania a Rusi sa preto po takmer dvadsiatich rokoch púšťajú do ďalšej veľkej vesmírnej spolupráce.

Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a ruská vesmírna agentúra Roskozmos chcú spolu postaviť prvú vesmírnu stanicu pri Mesiaci a lunárny dopravný systém - takzvanú bránu do hlbokého vesmíru (Deep Space Gateway).

Na vesmírnej spolupráci sa dohodli v stredu 27. septembra na 68. medzinárodnom astronautickom kongrese v austrálskom Adelaide.

Brána do vesmíru

"Hoci je brána do hlbokého vesmíru stále len koncept, NASA sa teší rastúcemu medzinárodnému záujmu o presun do cislunárneho priestoru. Je to ďalší pokrok v skúmaní vesmíru," píše v tlačovej správe Robert Lightfoot z NASA.

Rusi a Američania budú teraz pracovať na budovaní systémov potrebných pre misie do lunárnej obežnej dráhy a na povrch Mesiaca.

Obe vesmírne agentúry by chceli začať pracovať na infraštruktúre pre mesačnú stanicu okolo roku 2025.

Ruské doky

Medzinárodná dohoda má pomôcť najmä pri prechádzaní budúcim problémom. "Roskozmos a NASA sa už teraz dohodli na type dokovacej jednotky budúcej stanice," povedal podľa webu Phys.org riaditeľ Roskozmosu Igor Komarov. Dokovacie jednotky, systémy na podporu života a iné prvky na stanici budú zostrojené podľa ruského návrhu.

Lunárna stanica by mala byť najväčším medzinárodným vesmírnym projektom od spustenia ISS v roku 1998, ktorá stála sto miliárd dolárov.

NASA už skôr v roku 2017 informovala, že svojim a externým vedcom zadala projekty na výskum obývania Mesiaca ale aj na cestovanie do hlbokého vesmíru. Agentúra chce posielať ľudí do vesmíru pomocou dopravného systému Space Launch System a vesmírnych lodí Orion.