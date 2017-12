Kalašnikov predstavil vznášajúcu sa motorku so 16 rotormi a pohonom na batérie

Americká armáda predstavila svoj prototyp začiatkom roka.

27. sep 2017 o 12:13 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Ruská zbrojárska spoločnosť Kalašnikov predstavila na začiatku týždňa vznášajúce sa vozidlo. Vozidlo poháňa 16 rotorov, ktoré sú rozmiestnené v pároch. Energiu zrejme získavajú z batérií.

V budúcnosti by mohlo mať aj vojenské uplatnenie na prieskumných misiách, či pri vykonávaní iných úloh, píše magazín Popular Mechanics.

Vznášajúce sa vozidlo má podľa webu Engadget kovový rám, sedadlo a ovláda sa dvojicou joystickov. Podľa všetkého nemá žiaden klasický dieselový či benzínový motor.

Dve štvorcové škatule, ktoré by mohli byť batériami, sa nachádzajú za vodičom. Vozidlo zatiaľ nemá ani krytie, no nevylučuje sa, že podobná variácia sa pripravuje pre ďalšie prototypy.

Popular Mechanics poukazuje, že aj keď využitie batérii namiesto klasického motora odľahčí vozidlo, súčasné batéria zrejme stroj nebudú vedieť udržať vo vzduchu dlho.

Kým v technológii nenastane zlom, bude využitie vznášajúcich sa vozidiel ako je toto veľmi obmedzené.

Spoločnosť Kalašnikov vyrába modernizované verzie útočných pušiek AK-47, rôzne príručné zbrane, ostreľovacie pušky, poloautomatizované bojové vozidlá ako BAS-01 BM Soratnik či navádzané náboje.

Podobné vozidlá majú zbrojárske spoločnosti v hľadáčiku už niekoľko rokov, keďže by sa teoreticky dali použiť na niektoré misie určené pre helikoptéry. Ich cena by však bola omnoho nižšia a boli by menej nápadné.

Americká armáda už v spolupráci so spoločnosťou Malloy Aeronautics na začiatku tohto roku úspešne predstavila svoj prototyp vznášajúcej sa motorky.