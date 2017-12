Narazili naň ešte špióni v 60. rokoch. Našli stratené mesto Alexandra Veľkého

Mesto sa nachádza na trase, ktorou Alexander pravdepodobne prenasledoval Dareia III.

26. sep 2017 o 16:55 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Archeológom sa podarilo natrafiť na stratené mesto, ktoré mal pred viac ako dvetisíc rokmi založiť Alexander Veľký, keď prenasledoval perzského veľkokráľa Dareia III.

Prečítajte si tiež: Našli ruiny strateného rímskeho mesta, ktoré pred 1700 rokmi potopilo cunami

V hľadaní im pritom pomohli dve celkom netradičné náhody: staré špionážne zábery a rozdielne farby úrody.

Mesto Qalatga Darband sa nachádza v provincii Sulajmáníja v severoirackom Kurdistane.

Opevnené mesto mohlo byť kedysi strediskom obchodu s vínom.

„Ešte je na to skoro, no myslíme si, že mohlo byť rušné mesto na ceste z Iraku do Iránu,“ povedal pre magazín Times archeológ John MacGinnis z Britského múzea.

„Jeho obyvatelia a vojaci, ktorí tadiaľ prechádzali, mohli obchodovať s vínom.“

Satelity a drony

Archeológovia na stratené mesto narazili pri prezeraní odtajnených satelitných špionážnych snímok, ktoré Američania vyhotovili v 60. rokoch minulého storočia počas studenej vojny na vojenské účely.