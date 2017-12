Veľkosťou srdca budete odomykať dvere, mobil aj auto

Skenovanie srdca je bezpečnou biometriou budúcnosti.

26. sep 2017 o 12:14 Milan Gigel

BUFFALO, BRATISLAVA. Žiadne heslá, odtlačky prstov a ani usmievanie sa do kamery. Vedci pracujú na novom biometrickom systéme, ktorý odomkne zariadenie vo chvíli, keď sa k nemu priblížite. Používa pri tom dopplerov radar, ktorý dokáže určiť veľkosť a tvar vášho srdca.

Rádiový modul si pri tejto práci vystačí so signálom, ktorý je podstatne slabší ako ten ktorý používame pri WiFi pripojení. Experimenty ukázali, že správnu identifikáciu je možné uskutočniť na vzdialenosť tridsať metrov.

Srdce dospelých ľudí sa nemení, možno ho použiť ako spoľahlivý biometrický znak. Ak sa ocitnete za klávesnicou, počítač vie že vám má umožniť prístup. Rovnako vie, že má systém uzamknúť ak od neho odstúpite.

V tejto chvíli vývojári podľa magazínu Engadget nemajú senzor, ktorý by bolo možné zabudovať do klávesnice notebooku či priamo do mobilu. Pracujú na tom, aby potrebnú miniaturizáciu dosiahli.

Prvá srdcová biometrická digitalizácia trvá približne osem sekúnd, počas ktorej systém nazbiera potrebné dáta pre analýzu. Následne vie stroj identitu vyhodnocovať priebežne, bez omeškania. V porovnaní s tradičnými spôsobmi biometrie, je v tomto prípade používateľ pod nepretržitým dohľadom. Preto je v každej chvíli jasné, či je v bezprostrednej blízkosti zariadenia alebo nie, alebo či sa nachádza v miestnosti svojho pracoviska.