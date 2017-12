Strašia vás baktérie na mobile? Vymysleli, ako sa ich zbaviť

Nová nabíjačka dezinfikuje mobily, používa ultrafialové žiarenie.

22. sep 2017 o 13:06 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Nie je dôležité, či je viac baktérií na mobile, záchodovej doske, kľučke u lekára alebo rukoväti nákupného košíka. No PhoneSoap chce teraz baktérie odstrániť aspoň z mobilov.

Zariadenie kombinuje funkciu nabíjačky a solária s UV žiarením. Kým mobil načerpá dosť energie na ďalšie dni používania, dezinfekčné lúče sa postarajú, aby na mobile prestal existovať mikroskopický život.

Pravdou je, že mobily sú pre mikróby mimoriadne atraktívnym životným prostredím. Takmer nepretržite sú vo vrecku v teple a pri používaní sa neustále na ne dostávajú čiastočky z povrchu ľudského tela.

PhoneSoap je kompatibilný so všetkými mobilmi na trhu a výrobca podľa magazínu Mashable garantuje jeho 99,9-percentnú účinnosť pri dezinfekcii. UV žiarenie typu C si poradí so stafylokokmi, baktériami e.coli či salmonelou. Celý proces dezinfekcie trvá približne 5 minút.

Aký vplyv má však žiarenie na plasty, optické senzory a trvácnosť ostatných materiálov, výrobca neuvádza. Predajná cena je 60 dolárov.