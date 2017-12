Klimatológovia: Hurikány spôsobili tento rok najdrahšie škody v histórii

Čo hovoria odborníci na tohtoročnú rekordnú sezónu hurikánov.

20. sep 2017 o 12:39 Matúš Beňo

JOZEF PECHO, SHMÚ

Za posledný mesiac už dva hurikány dosiahli kategóriu päť a okrem nich ešte ďalšie dva dosiahli štvrtú kategóriu. Čím to je?

Tohtoročná sezóna tropických cyklón je skutočne v mnohých smeroch výnimočná. Jednak sa už stihla zaradiť medzi tie historicky aktívnejšie [a to sme ešte len na začiatku jej druhej polovice], a jednak to bude celkom určite z pohľadu spôsobených škôd vôbec najdrahšia sezóna celej známej histórie.

Súčasné odhady škôd napríklad len na území USA počítajú so škodami viac ako 300 mld USD (>200 mld. USD (Harvey; Texas) + >100 mld. USD (Irma; Florida)). Doposiaľ najdrahšia v histórii bola sezóna v roku 2005 (približne 250 mld. USD). Tiež sa pravdepodobne nikdy v histórii nestalo, aby napr. územia USA zasiahli dva veľmi silné hurikány (4. kategórie) v jednom roku. Ako som ale už spomenul, zatiaľ sme len v polovici sezóny, a je celkom možné, že ďalšie silné hurikány nás ešte len čakajú – veľmi silné hurikány vznikajú nad Karibikom aj v októbri a v prvej polovici novembra.

Momentálne sa k pobrežiu Puerto Rica blíži veľmi nebezpečný hurikán Maria (5. kategória), a je celkom možné, že ho trajektória v najbližších dňoch zavedie až k východnému pobrežiu USA.

Majú na túto situáciu vplyv aj klimatické zmeny? Môžu kvôli nim byť hurikány silnejšie a častejšie?

Na to, že tohtoročná sezóna je tak veľmi aktívna, vplýva viacero faktorov. Po prvé, je to predovšetkým veľmi teplý Atlantický oceán (a z toho vyplýva aj dostatočne vysoká vlhkosť vzduchu), Karibské more a Mexický záliv, ďalším faktorom je samotný fakt, že v tomto roku nepôsobí na globálnu klímy fenomén El Niňo (v dobe jeho existencie sa hurikány v Karibiku vyskytujú len zriedkavo), a tretím faktorom je priaznivé prúdenie vzduchu, ktoré umožňuje, že hurikány pomerne rýchlo nadobúdajú veľkú intenzitu a pokiaľ ide o zasiahnutú plochu, aj značnú veľkosť.

Konkrétny hurikán však nevzniká v dôsledku klimatickej zmeny, avšak keď už vznikne, v podmienkach teplejších oceánov a vyššie priemernej vlhkosti vzduchu má veľký potenciál dosiahnuť vyššiu intenzitu a teda aj deštruktívnejšie účinky (nielen z pohľadu vetra, ale aj extrémnejších – vyšších – zrážok).

Dá sa voči podobným hurikánom vôbec brániť?

Na hurikány sa dá pripraviť predovšetkým v čase, kedy s dostatočným predstihom (24-48 hodín) vieme, že zasiahne oblasť, v ktorej sa nachádzame. Inak povedané, v tomto významnú úlohu hrajú dostatočne prepracované a kvalitné predpovedné meteorologické služby a varovný (výstražný) systém konkrétnych štátov, ostrovov alebo menších samospráv – v tomto zmysle je prevencia (predbežné opatrenia) veľmi dôležitá – zadebnenie okien, spevnenie strechy a dverí, vytvorenie si zásob potravín a vody niekoľko ďalších dní, atď..

V situácii, kedy sa na nás „rúti“ hurikán najvyššej kategórie s rýchlosťou vetra nad 250 km/h, akékoľvek ďalšie opatrenia (napr. protipovodňová ochrana) či už priamo v mestách alebo mimo ne už nehrajú až takú významnú úlohu, pretože dôsledky takto silných búrok sú väčšinou totálne devastačné (poškodenie vegetácie, zaplavenie lokálnych oblastí, zaplavenie pobrežia, atď.). Inak povedané, v prípade, že nie je možné sa pred hurikánom schovať do bezpečia, je potrebné oblasť čo najrýchlejšie opustiť (pokiaľ je to možné).

Aké vyhliadky môžeme čakať do budúcnosti?

V budúcnosti bude potrebné počítať s tým, že v podmienkach teplejších oceánov (ale aj atmosféry) a priemernej vlhšej atmosféry, silných hurikánov bude pravdepodobne skôr pribúdať, aj keď to nemusí nevyhnutne znamenať, že bude aj vyšší počet všetkých hurikánov a tropických búrok.

A to neplatí len pre atlantické (karibské) hurikány, ale aj pacifické tajfúnu a bengálske cyklóny. Intenzívnejšie a ničivejšie prejavy budú mať aj sprievodné javy hurikánov – predovšetkým extrémnejšie a ničivejšie zrážky (dažďe) a tým aj ničivejšie povodne v postihnutých oblastiach, a nakoniec aj deštruktívnejšie účinky vetra.

PAVOL FAŠKO, SHMÚ

Za posledný mesiac už dva hurikány dosiahli kategóriu päť a okrem nich ešte ďalšie dva dosiahli štvrtú kategóriu. Čím to je?

Tohtoročná hurikánová sezóna je výnimočná a už na jar v roku 2017 odborníci v NOAA a NASA očakávali, že bude silná. Vychádzali z predpokladov o priemernom tlaku vzduchu prepočítanom na hladinu mora v marci v subtropickej časti Atlantického oceánu a z ustupujúcej fázy javu El Niňo. Rovnako sa berú do úvahy hodnoty tlaku vzduchu a teplota povrchových vrstiev vody v juhovýchodných oblastiach tropických a subtropických častí Tichého oceánu.

Mimoriadne teplé povrchové vrstvy vody v subtropických častiach Atlantického oceánu a menej výrazné prúdenie vzduchu v oblasti Karibského moru prispeli k tomu, že tropické búrky v tohtoročnej sezóne sa dobre vyvíjali do hurikánov, čím bol podporený ich počet v tejto sezóne, ale predovšetkým ich intenzita v jednotlivých prípadoch. Z tohto vyplýva, že je to viac systémová záležitosť, ako určitá zhoda okolností.

Majú na túto situáciu vplyv aj klimatické zmeny? Môžu kvôli nim byť hurikány silnejšie a častejšie?

Klimatická zmena podmienená činnosťou človeka vplýva prostredníctvom podmienok, v ktorých sa hurikány vyvíjajú a potom trvajú určitú dobu, napríklad na to, ako dlho trvá najsilnejšia fáza hurikánu. V konečnom dôsledku je ničivá sila takýchto hurikánov potom väčšia. Takže klimatická zmena prispieva k tomu, že hurikány sa nápadnejšie prejavujú. Toto v princípe platí aj o iných prejavoch počasia.

Dá sa voči podobným hurikánom vôbec brániť?

Nie je jednoduché odolávať ničivej sile hurikánov. V niektorých prípadoch neostáva iná možnosť, ako kritické miesto, v záujme záchrany života, opustiť.

Aké vyhliadky môžeme čakať do budúcnosti?

Podobne, ako to bolo aj v minulosti, stále sa budú vyskytovať slabšie, aj silnejšie hurikánové sezóny. Mali by však pribúdať hurikány, ktoré spôsobia svojim výskytom väčšie škody. Podmienené to bude aj dlhším trvaním ich najaktívnejších fáz. Prílivová vlna vyvolaná vetrom, môže výraznejšie a hlbšie zasiahnuť pobrežné oblasti, nie iba vďaka vysokej rýchlosti vetra, ale aj v dôsledku rastúcej hladiny morí a oceánov.

Dažde, ktoré hurikán sprevádzajú môžu byť, vplyvom vyššej teploty vzduchu a väčšieho obsahu vodných pár v atmosfére, výdatnejšie. Z toho sa dajú odvodiť horšie hydrologické dôsledky.