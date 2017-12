Výmena batérií namiesto nabíjania. Elektroautá sa môžu zmeniť

Nabíjanie elektromobilov nemusí byť v budúcnosti zložitejšie ako tankovanie paliva.

19. sep 2017 o 13:26 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Patentový úrad ukázal ďalšiu z prihlášok Tesly, ktorá sa zameriava na výmenu akumulátorov v elektroautách. Nové technické vybavenie má na špecializovaných pracoviskách umožniť, aby sa výmena uskutočnila v priebehu desiatok minút.

Znamená to, že autá ktoré potrebujú načerpať energiu na ďalšiu jazdu by nemuseli tráviť čas na rýchlonabíjačkách, kde podľa magazínu Mashable potrebujú približne 30 minút času na to, aby načerpali plnú kapacitu energie.

Hoci firmy pracujú na tom, aby s narastajúcim dopytom zabezpečili potrebnú energetickú infraštruktúru, nový prístup otvára nové obchodné modely týkajúce sa energetiky.

Akumulátory by nemuseli byť súčasťou ceny vozu, ale mohli by sa stať službou, v rámci ktorej ich vodiči menia za nabité podobne, ako je tomu pri tankovaní.