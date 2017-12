Automaty namiesto maloobchodov. Všetko potrebné nájdete v múdrej skrini

V kioskoch budú potraviny, drogéria aj suveníry.

14. sep 2017 o 13:19 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Pod paľbou silnej kritiky sa ocitol startup, ktorý má v pláne povýšiť predajné automaty na malé, samoobslužné kiosky. Menšinové komunity sa obávajú toho, že by mohli prísť o tržby vo svojich drobných, rodinných predajniach.

Koncept predajného systému Bodega je prostý. Používateľ s mobilnou aplikáciou otvorí skrinku, vyberie si z nej tovar a aplikácia po vyhodnotení záznamu z kamery uskutoční elektronickú platbu. Umelá inteligencia priebežne hodnotí, ktoré tovary sa predávajú najlepšie a pre každý z jednotlivých kioskov zostaví plán zásobovania.

Firma má podľa denníka The Guardian za sebou úspešnú pilotnú prevádzku s tridsiatimi predajnými miestami. Do konca budúceho roka by ich chcela mať v USA tisícky. S dobrým pocitom z toho, že návyky ľudí budú priamo formovať ponuku kioskov, ako aj frekvenciu dopĺňania tovaru prostredníctvom rozvozov.

Kým niektoré z kioskov sa môžu zameriavať na potraviny, iné sa môžu transformovať na predajňu drogérie, papierníctvo či obchod so suvenírmi. Všetko sa prispôsobí dopytu.

Bodega je ako skriňa, ku ktorej stačí zájsť niekoľko stoviek krokov bez ohľadu na to, či je noc, alebo sviatok. Jednoducho obslúži každého. Za myšlienkou stojí dvojica bývalých zamestnancov firmy Google, ktorí pre svoje myšlienky hľadajú príležitosť.

Komunity dúfajú, že obchodný zámer sa nevydarí a dúfajú že drobné rodinné predajničky im nebudú musieť pod tlakom spotrebiteľov ustúpiť. Argumentujú ľudským prístupom, ale napríklad i predajom "na borg", ako je zvykom i na našom vidieku.