Deviata planéta je naša, Slnko ju neukradlo

Ak sa potvrdí existencia deviatej planéty, pravdepodobne vznikla bližšie pri našej hviezde.

13. sep 2017 o 14:16 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Zatiaľ ani nevieme, či naozaj existuje. Minulý rok však anomálie v obežných dráhach telies ďaleko za Neptúnom naznačili, že naša slnečná sústava môže ukrývať ďalšiu planétu.

Veľký objekt, desaťkrát hmotnejší ako Zem, môže krúžiť v ďalekých končinách nášho systému a Slnko obiehať raz za desať- až dvadsaťtisíc rokov.

Už vtedy začali odborníci špekulovať, ako takáto deviata planéta mohla vzniknúť. Nie je totiž pravdepodobné, aby sa podobne veľké telesá zrodili tak ďaleko od svojej materskej hviezdy - na to by mali nedostatok hmoty.

Výskumníci preto začali špekulovať, že deviatu planétu Slnko ukradlo z iného hviezdneho systému.

Nasimulovať krádež deviatej planéty

Túto hypotézu teraz preskúmal tím Richarda Parkera zo Sheffieldskej univerzity.

Vedci na výkonných počítačoch simulovali podmienky, za akých by hviezdny systém mohol pritiahnuť planétu z inej sústavy.

Ukázalo sa, že takýto úkaz je veľmi výnimočný a aj keď začnete s ideálnymi podmienkami - mladučké hviezdne sústavy husto natlačené na seba - k zachyteniu planét nenastávalo ani v šiestich percentách prípadov.

Ešte zriedkavejšie sa to však ukázalo, ak vedci nasimulovali systém pripomínajúci ten náš. Podľa magazínu New Scientist zachytili planétu len tri slnečné sústavy z desaťtisíc, ak do úvahy vezmeme aj predpokladanú orbitu domnelej deviatej planéty.

„Aj keby sa Slnko vyformovalo vo veľmi nepriateľskom, veľmi dynamickom a veľmi divom prostredí, v niektorej z tých husto zaplnených hviezdokôp, aj tak by bolo nepravdepodobné, že by zachytilo deviatu planétu," zdôraznil pre popularizačný magazín Parker.

Poslali ju do vyhnanstva

Výskumníci teraz naznačujú, že deviata planéta - ak naozaj existuje - pôvodne vznikla bližšie pri našej hviezde.

Z centrálnej časti slnečnej sústavy ju však v dávnych divokých časoch vytlačili väčšie joviálne planéty.

„Záhada sa však vyrieši až vtedy, keď deviatu planétu objavíme," dodáva pre Newsweek Dimitri Veras z Warwickej univerzity.

„No ak je ten objekt dostatočne malý, dostatočne tmavý a príliš ďaleko, dnešnými technológiami ho objaviť vôbec nemusíme. A budeme si musieť počkať."

arxiv.org/abs/1709.00418v1