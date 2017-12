Väčšina diét radí nesprávne, ukázala veľká štúdia o tukoch

Vedci v novej štúdii neodporúčajú nadmerne obmedziť podiel tukov v strave

8. sep 2017 o 15:49 Michal Ač

BRATISLAVA. Menej sacharidov, umiernené množstvo tukov plus ovocie a zelenina. Približne takto by mala vyzerať naša strava, ak chceme žiť zdravšie a znížiť riziko predčasnej smrti.

Naznačujú to výsledky štúdií, do ktorých sa zapojilo 135 000 ľudí vo veku od 35 do 70 rokov z piatich kontinentov a osemnástich krajín. Rozsiahly medzinárodný vedecký tím v nich sledoval stravovacie návyky ľudí z rôzne rozvinutých svetových oblastí v priemere sedem a pol roka.

Naša strava sa skladá z troch hlavných zložiek, nevyhnutných pre život: bielkoviny, tuky a sacharidy (ľudovo cukry). Aký by mal byť ich optimálny pomer v našej strave?

Diskusia, týkajúca sa najmä tukov a sacharidov, prebieha dlhé desaťročia. Raz sa kyvadlo odporúčaní vychýli k diéte s nízkym obsahom tukov, o chvíľu sa zas prehupne do oblasti potláčania sladšej zložky.

Najnovšie do tejto diskusie prispeli dva medzinárodné tímy, ktorých prácu viedli kanadskí vedci z McMasterovej univerzity v Ontariu a Hamiltonovho centra lekárskych vied v Hamiltone.

V štúdiách v prestížnom britskom lekárskom časopise The Lancet ohlásili, že azda našli určitý kompromis.