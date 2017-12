Slovenskí vedci pracujú na nekonečnej batérii pre kardiostimulátory

Chcú využiť pohyb človeka ako búšenie srdca či pohyb bránice pri dýchaní, ktorý nekončí.

8. sep 2017 o 14:04 TASR

BRATISLAVA. Slovenskí vedci pracujú na projekte, ktorý môže zlepšiť život pacientov s kardiostimulátorom. V strojčeku na srdce sa rokmi používania vybíjajú batérie, treba ich preto vymieňať, čo si vyžaduje operáciu. Odborníci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) a Slovenskej technickej univerzity vyvíjajú materiálový systém, ktorý by mohol fungovať ako "nekonečná batéria".

"Nadviazali sme v tomto projekte na naše predchádzajúce skúsenosti a pracujeme so špeciálnym materiálovým systémom nitrid gália, ktorý je konkurentom ku kremíkovej technológii. Keď sa takto vyvinutá batéria uloží do tela človeka, tak by sme ju mohli nabíjať nekonečne dlho ľudským potenciálom, ľudským pohybom," povedal Gabriel Vanko z Elektrotechnického ústavu SAV.

Vedci teda využijú pohyb človeka ako búšenie srdca či pohyb bránice pri dýchaní, ktorý nekončí. "Rozvibrovaním mikromechanickej časti by sa vytvárala a následne ukladala energia do zdroja napájania kardiostimulátora a docielili by sme, že baterka by sa už nemusela chirurgickým zákrokom pravidelne vymieňať," ozrejmil Vanko.

Materiálový systém, ktorý vyvíjajú elektrotechnici, je biokompatibilný - dokáže sa prispôsobiť živému organizmu. Vedci vidia jeho budúcnosť v spojení so senzormi, ktoré by raz mohli vo vnútri tela monitorovať ľudské procesy, napríklad merať tlak.

"Sme otvorení v tejto oblasti užšej spolupráci s lekármi. V projekte sme mali zahrnutého chirurga, ktorý pracoval s kardiostimulátormi a pomáhal nám na úrovni konzultácií - čo by vyžadovala prax, čo by sme vedeli navrhnúť my a ako by sa to dalo skĺbiť dokopy. Zatiaľ sme v úvodnej fáze, ešte sme sa nedostali k samotnému testovaniu na pacientoch," zhrnul Vanko.