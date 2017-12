Hurikán spravil z neznámej aplikácie hit

Bez vysielačiek, zosilňovačov, opakovačov a licencií môžu byť všetci v spojení.

7. sep 2017 o 12:18 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Volá sa Zello Walkie Talkie a je to aplikácia, ktorá sa stala hitom takmer za jedinú noc. Ľudia obávajúci sa hurikánu Irma, ktorý by mohol zasiahnuť južnú Floridu, si ju hromadne inštalujú do svojich mobilov.

Každý, kto má k dispozícii akékoľvek pripojenie na internet, môže smartfón používať ako vysielačku na zdieľanom kanáli. Aplikácia všetkých spojí v diskusných miestnostiach, kde môžu koordinovať svoje aktivity. Záchranári v nej zachytia volania o pomoc, iní si môžu navzájom pomáhať.

Na rozdiel od telefonovania, kde hľadáte spojenie s jediným cieľovým kontaktom, na virtuálnom zdieľanom kanáli je ruch ako pri vysielačkách. Každý prichádza s tým, čo môžu počuť aj všetci ostatní.

Vývojári podľa magazínu The Verge informovali, že v špičkách zaznamenali až 7-tisíc nových registrácií za minútu. Aplikácia je bezplatná, bez reklám a určená na akúkoľvek skupinovú komunikáciu.

Všetko funguje cez sieť, bez ohľadu na to, či sa spojenie uskutoční cez WiFi, alebo cez sieť mobilného operátora.