Nová technológia dokáže podľa DNA človeka nakresliť jeho tvár

Všetko je zakódované v DNA. I drobná vzorka môže postačiť na to, aby z nej vedci vyčítali tvár človeka, ktorý ju na mieste zanechá.

6. sep 2017 o 12:13 Milan Gigel

SAN DIEGO, BRATISLAVA. Je možné zo vzorky DNA vyčítať tvár človeka? Vedci z firmy Human Longetivity zo San Diega vytrénovali umelú inteligenciu na tisícke vzoriek, aby zistili či sa im podarí priblížiť k výsledku.

Ku každej DNA vzorke priradili trojrozmerný model tváre, nahrávku hlasu a informáciu o výške a hmotnosti.

Následne neurónová sieť hľadala súvislosti, aby si vytvorila rozhodovací strom pre vyhodnocovanie.

Vedci podľa webu BT zistili, že rozhodovacie algoritmy dosiahli pri formovaní modelu tváre 80-percentnú úspešnosť.

Myslia si, že ak by systém natrénovali na oveľa väčšej databáze identít, mohol by dosiahnuť prijateľnú presnosť na to, aby bol použiteľný v praxi.

Do budúcna chcú na svojom projekte pracovať a zamerať sa pri ňom i na iné výstupy, ako je hľadanie tvárí ľudí.

Nový projekt rozpútal verejnú diskusiu týkajúcu sa súkromia. Viaceré výskumnícke spoločnosti majú vo svojich databázach početné DNA vzorky, ktoré boli doposiaľ anonymizované.

To by sa mohlo stať minulosťou, ak by technológie dokázali tváre z DNA spoľahlivo rekonštruovať.

Hoci počítače nezistia, aký účes, bradu, plešinu či iné znaky môže niesť človek na svojej tvári, do budúcna by mohli pomáhať kriminalistom pri odhaľovaní zločincov.