Destiny 2: Vznikla nová herná klasika (prvé dojmy)

Pokračovanie jednej z najočakávanejších hier histórie opravuje chyby predchodcu a vylepšuje ho po každej stránke

6. sep 2017 o 16:40 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Destiny 2 sa stane hernou klasikou. Už po pár hodinách hrania je jasné, že pokračovanie akčnej hry z pohľadu prvej osoby od Bungie síce nevytvorí nový herný žáner, no takmer určite sa zaradí medzi remeselne najlepšie hry roka.

Hra si udržala skvelú mechanickú kvalitu z prvého dielu. Destiny 2 sa ovláda a hrá ešte o niečo lepšie. Mechanika streľby a pohybu v hre patrí medzi svetovú špičku.

Ovládanie je presné a dáva hráčovi istotu, že dokáže s postavou vykonať presne to, čo si zaumieni, čo nie je pre všetky akčné hry na konzolách samozrejmosťou.

Bungie tiež v porovnaní s prvým dielom (ktorý vyšiel v roku 2014) vylepšilo to, ako sú súboje vystavané. Hra sa pokúša vytvoriť zaujímavé bojiská, na ktorých musí hráč taktizovať a chápať možnosti nepriateľov. Väčšinou sa jej to darí lepšie ako jej predchodcovi.

Hlavný pokrok je ale v príbehu. Destiny 2 na rozdiel od jednotky už od prvého momentu buduje jasný a zrozumiteľný príbeh, ktorý rozpráva cez pomerne zaujímavé, aj keď nie obzvlášť hlboké postavy. Hráč ale chápe, čo sa snaží vykonať a prečo.

Po prvých hodinách hrania vieme povedať, že Destiny 2 je výborná hra, ktorá sa mechanicky aj remeslene najmenej vyrovná modernej aj minulej konkurencii. Ak vás lákajú akčné hry z pohľadu prvej osoby a máte radi sci-fi príbehy, oplatí sa hru skúsiť.

Na celkové hodnotenie potrebujeme stráviť viac času v otvorenom svete hry a jasne a lepšie preskúmať, ako funguje systém získavania nových predmetov. Otázkou tiež je, či budú súboje proti iným hráčom rovnako zábavné aj po niekoľkých desiatkach hodín.

Najväčšou nezodpovedanou premennou ale ostávajú takzvané raidy - náročné misie pre organizované skupiny hráčov. Tieto misie budú tvoriť základ obsahu pre vytrvalých a náročných hráčov, ktorí vo svete hry strávia desiatky hodín. Prvý raid ešte nie je dostupný.

Kompletnú recenziu hry prinesie SME po tom, ako sa odomkne prvá skupinová misia.

Medzičasom si pozrite úvodnú hodinu z hrania bez komentára. Hra sa v ďalšej časti výrazne rozširuje a otvára. Ďalšie videá pridáme v priebehu nasledujúcich dní do tohoto článku aj na YouTube kanál Sme Hráči

video //www.youtube.com/embed/wLLi4D_idPQ

Pozrite si súhrn predbežných hodnotení od webov, ktoré mali pred uverejnením prístup k hre na 20 hodín hrania.

Polygon

Najmenej, čo môžem povedať, je, že to, čo som hral z Destiny 2, je veľmi sľubný začiatok. Jednoducho povedané, hra sa podobá na prvý diel Destiny bez všetkých hovadín. Zdá sa, že je to pokračovanie, ktoré Bungie potrebovalo spraviť. Nie je to od základov odlišná skúsenosť, ale oproti predchodcovi vylepšená dosť na to, aby znova pritiahla veteránov a prilákala ľudí, ktorí pôvodné Destiny preskočili. Teraz musíme čakať, či to hra ustojí.

Attack of the Fanboy

Jedna nespochybniteľná vec je úroveň kvality naprieč hrou, či už po vizuálnej stránke, art-dizajnu, kvality ozvučenia a hudby. Tu nie je Destiny 2 čo vytknúť. Každý svet pôsobí unikátnym dojmom, v ktorom sú skrývané drobné jaskyne s unikátnym stvárnením... Tón Destiny 2 vždy presne sedí s tým, čo práve v hre robíte.

Destructoid

Destiny 2 nebudí tak úplne dojem pokračovania. Skôr sa podobná na výrazne vylepšené rozšírenie, ale to nie je zlá vec. Hlavne, ak len chcete viac Destiny. Zatiaľ si hru užívam, aj keď je občas plytká. Treba však brať ohľad na to, že nevieme, ako bude vyzerať obsah určený pre vytrvalých hráčov.

Hru na hodnotenie pre SME poskytla firma Activision