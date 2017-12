Našli fosíliu ryby so znakmi suchozemských tvorov. Môže prepísať evolúciu

Ryba z triedy násadcoplutvovcov nezapadá do evolučného vývoja.

5. sep 2017 o 16:44 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Výskumníci objavili v severnej Číne fosíliu ryby, ktorá mala niekoľko znakov podobných so suchozemskými tvormi, hoci bola len ich vzdialenou príbuznou.

Keď sa ju pokúsili zaradiť do evolučného vývoja, zostali prekvapení.

Vôbec to nebolo jednoduché, pretože v niektorých ohľadoch zapadala do jednej skupiny živočíchov a v iných ohľadoch zas do druhej.

Štúdiu publikovali v magazíne Nature Ecology & Evolution.

Spoločné znaky s inými živočíchmi

Fosília patrí rybe z triedy násadcoplutvovcov, ktorú pomenovali Hongyu chowi. Jej dĺžka bola približne 1,5 metra a žila pred 370 až 360 miliónmi rokov.