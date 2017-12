Slováci riešia dvere, v USA záchody. Čo sa ľudia pýtajú Googlu

Východoeurópania sú posadnutí žiarovkami a v USA majú problém spláchnuť. Čo sa ľudia pýtajú Googlu.

5. sep 2017 o 11:41 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Upchal sa záchod, pokazila sa práčka alebo sa čosi deje s chladničkou? Namiesto remeselníka sa prvá pomoc očakáva od internetového vyhľadávača. Google dennodenne hľadá odpovede na milióny otázok, ktoré sa začínajú slovkom "ako".

V snahe ušetriť čas a peniaze ľudia očakávajú, že riešenia praktických problémov nájdu na internete. Vizuálna esej "How to Fix a toilet" využíva dáta vyhľadávača Google, aby ukázala, čo ľudí z rôznych končín sveta zaujíma. Hoci sú otázky v rôznych jazykoch sveta rovnaké, ich početnosť sa líši.

Slovensko trápia dvere

Ľudí na Slovensku najviac trápia problémy s dverami, za nimi nasledujú okná, steny, práčky, chladničky, záchody a sifóny. Vo všeobecnosti trápia našincov najviac praktické problémy s bývaním a spotrebičmi.

Upchaté záchody sú témou číslo jedna na ďalekom východe a v severnej Amerike.

Krajiny bývalého východného bloku najviac trápia práčky, v krajoch s horúcou klímou sú najvyhľadávanejšie opravy chladničiek.

Raritou je téma týkajúca sa žiaroviek, o ktorú sa zaujímajú Východoerópania.

Hľadajú jednoduché veci

Pekný prehľad zostavili vo vizuálnej eseji i k téme varenia. Ľudí najviac zaujímajú najjednoduchšie recepty. Palacinky, francúzske toasty, varené vajíčka - to sú s najväčšou pravdepodobnosťou témy, ktoré sa týkajú prípravy raňajok.

Bozkávanie, počatie, zarábanie peňazí, písanie životopisov, viazanie viazanky a chudnutie sú stálicami, neraz spojené s konkrétnymi časťami roka.

Esej však dokumentuje aj trendy, ktoré prichádzajú s módnymi vlnami. Výroba slizu na hranie, pletenie náramkov, to sú veci ktoré sú raz "in" a inokedy "out". Presne tak, ako je to s mániou fidget spinnerov.