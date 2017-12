Na Zem sa vrátila rekordérka NASA. Po 665 dňoch vo vesmíre

Päťdesiatsedemročná astronautka drží ženský rekord v dĺžke pobytu vo vesmíre.

3. sep 2017 o 12:36 SITA

MYS CANAVERAL. Americká astronautka Peggy Whitson sa spolu s americkým a ruským kolegom vrátila na Zem. Trojica na palube vesmírnej kapsule Sojuz pristála na svitaní v Kazachstane.

Päťdesiatsedemročná rodáčka z Mount Ayr v štáte Iowa sa počas skončenej misie na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) stala rekordérkou v dĺžke pobytu vo vesmíre.

Prvá žena, ktorá dvakrát velila ISS

Mimo planéty už strávila 665 dní, 288 len v rámci najnovšej misie, čo predstavuje celkový americký rekord a tiež celosvetový rekord pre ženu.

Celkové prvenstvo patrí Rusovi Gennadijovi Padalkovi, ktorý počas piatich misií strávil mimo Zeme 879 dní.

Whitson, ktorá na ISS odletela vlani v novembri, si na konto pripísala aj ďalšie rekordy - je najstaršou ženou vo vesmíre a tiež najskúsenejšou astronautkou, čo sa týka výstupov do otvoreného vesmíru, ktorých absolvovala desať. Stala sa tiež prvou ženou, ktorá dvakrát velila ISS.

Harvey skomplikoval návrat do USA

Následkom vyčíňania hurikánu Harvey nedokázal americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) dostať z Houstonu do Kazachstanu načas lietadlo, ktoré malo Whitsona a tretieho člena posádky Jacka Fischera vyzdvihnúť.

Pomoc s ich prepravou ponúkla Európska vesmírna agentúra, ktorá dvojicu odvezie do Kolína nad Rýnom, kde ich vyzdvihne NASA. Do Houstonu by sa tak mali vrátiť v nedeľu v noci miestneho času.

Aktuálnu posádku ISS tvoria Američan, Rus a Talian, ku ktorým sa už o pár dní pridajú dvaja Američania a jeden Rus. Ich štart z Kazachstanu je naplánovaný na 12. septembra.