Okolo Zeme preletel obrovský asteroid

Štvorkilometrová planétka Florence preletela relatívne blízko.

1. sep 2017 o 16:44 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Z pohľadu vesmíru to bolo tesné. V piatok preletela okolo našej planéty viac než štvorkilometrová planétka 3122 Florence. Keby Zem zasiahla, spôsobilo by to globálnu katastrofu porovnateľnú s udalosťou, po ktorej skončila éra dinosaurov.

Kozmické teleso však žiadne riziko pre našu planétu nepredstavovalo. V najbližšom bode sa nachádzalo k Zemi na vzdialenosť 7 miliónov kilometrov, zhruba osemnásťkrát ďalej, ako obieha Mesiac.

Zároveň to však podľa amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) bola najväčšia podobná planétka za posledných sto rokov. A jej aktuálny prelet okolo Zeme bol na dlhú dobu najbližší, bližšie sa dostane až okolo roku 2500.

„Florence je najväčšia planétka prelietavajúca takto blízko okolo Zeme, odkedy vlastne začal program NASA zameraný na odhaľovanie a sledovanie blízkozemských asteroidov," zdôrazňuje podľa BBC aj Paul Chodas z NASA.

Odhaduje sa, že podobne veľkých objektov sa v blízkosti našej planéty nachádza približne desať. Florence objavili v roku 1981 a Slnko obehne raz za 2,35 roka.

Vedci sledovali prelet telesa pomocou viacerých teleskopov. Pomôže im lepšie pochopiť, ako vznikala naša slnečná sústava a aké v nej panovali podmienky.