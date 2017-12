Dotcom chystá digitálny obchod, obíde rozdiely v krajinách

Zaplať pár drobných a sleduj. Nová služba chce mikroplatbami spojiť tvorcov s divákmi.

31. aug 2017 o 12:24 Milan Gigel

AUCKLAND, BRATISLAVA. Má to byť internetový obchod, kde si nakúpite hudbu, videá, fotografie, knihy či programátorský kód. Volá sa Bitcache a Kim Dotcom ním chce obísť hranice štátov.

Princíp je jednoduchý: každý tvorca obsahu môže na servery nahrať svoje diela a určiť cenu. Platiť sa bude v bitcoinoch vo forme mikroplatby s výškou od jedného dolára nahor.

Zaplať a odomkni

Uchovávanie dát, ich šifrovanie a sprístupnenie po platbe bude zaisťovať cloudové riešenie, transakčný systém zastreší toky peňazí.

Dáta však nebudú umiestnené na jedinom repozitári. Počíta sa s tým, že by sa rozprestreli naprieč P2P sieťami, úložiskami a množstvom ďalších služieb, kde by boli dostupné pre každého. Až po uhradení poplatku by si ich však mohli ľudia odomknúť a prezrieť.

Projekt plánuje spojiť tých, ktorí sú ochotní za obsah zaplatiť s tými, ktorí obsah vytvárajú.

Bez ohľadu na krajinu, z ktorej pochádzajú. Práve regionálne obmedzenia sú bariérou, ktorá používateľom bráni, aby mohli k niektorým službám mohli pristupovať.

Spustiť? O rok

Bitcache dostane podobu mobilnej aplikácie i rozšírenie pre internetový prehliadač. Mikroplatby bude možné zaplatiť aj za obsah, ktorý je dostupný zadarmo.

Ak chcete vydavateľstvu, youtuberovi alebo tvorcovi blogu poslať pár dolárov, urobíte tak jediným kliknutím zo svojej bitcoinovej peňaženky.

Nápad je podľa BBC financovaný z peňazí drobných investorov, ktorí zozbierali viac ako miliónom dolárov. Spustiť by sa mal v polovici budúceho roka.

Súčasťou systému bude aj mechanizmus na nahlasovanie porušovania autorských práv.