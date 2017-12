Státisíce kardiostimulátorov môžu napadnúť hackeri

Pacienti sa hackerov báť nemusia, nie sú však v takom bezpečí, aké im prináleží.

31. aug 2017 o 11:36 Milan Gigel

WASHINGTON, BRATISLAVA. Nosia vo svojom tele implantát, ktorý pomáha prežiť. V rukách kyberkriminálnikov sa však môže zmeniť na smrtiacu zbraň.

Celkovo 745-tisíc kardiostimulátorov firmy ST Jude Medical môže ohroziť životy pacientov. Stačí, aby sa na ne zamerali hackeri.

O probléme vedeli

Chyba v zariadení sa nachádza v rozhraní na bezdrôtovú komunikáciu. To v domácnosti či v zdravotných zariadeniach prenáša z kardiostimulátora dáta do monitorovacieho zariadenia, ktoré môže upozorňovať na zdravotné riziká.

Hackeri, ktorí sa svojim rádiovým zariadením dostanú do blízkosti kardiostimulátora, môžu však zasiahnuť do jeho fungovania. Znamená to, že môžu prudko zvýšiť tepovú frekvenciu alebo spôsobiť, že batéria predčasne zlyhá.

Hoci firma vie o chybe od bezpečnostných analytikov od augusta minulého roka, problém neriešila.

Spoliehala sa na to, že hackeri bezpečnostný problém nezneužijú, pretože vyžaduje fyzický prístup k pacientovi.

Chce sa súdiť

Podľa BBC spoločnosť čelí viacerým vyšetrovaniam a súdnemu procesu - a až teraz prichádza s aktualizáciou svojho firmvéru.

Zároveň žaluje bezpečnostných analytikov za ohováranie a poškodzovanie dobrého mena. Výmena firmvéru pritom trvá približne tri minúty a podstúpiť ju môžu pacienti u svojich lekárov.

Lekári sa však musia s pacientmi najskôr dohodnúť. Z minulosti sú totiž známe prípady, keď po výmene firmvéru prestali niektoré z kardiostimulátorov fungovať.