Austrália chystá digitálne hliadky, budú sledovať žraloky

Žralok znamená pri pobreží nebezpečenstvo. Drony na neho upozornia s väčším úspechom ako ľudia.

30. aug 2017 o 14:11 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/HItdecoGK3A

SYDNEY, BRATISLAVA. So žralokmi majú Austrálčania na svojich plážach starosti: údajne ohrozujú plavcov i športovcov. Nová technológia sa chystá pomáhať ešte predtým, ako sa ľudia ocitnú v problémoch.

Nový softvér využíva umelú inteligenciu na to, aby v reálnom čase vyhodnocoval letecké záznamy z dronov. Odlíši človeka od ryby, delfína od žraloka či žraloka od veľryby s 90-percentnou úspešnosťou. Ľudia to doposiaľ zvládali nie viac ako na 30 percent.

Drony pri analýze nečakajú na zásah operátorov či záchranársky tím plavčíkov. Pomocou megafónu na hrozbu upozorňujú kúpajúcich sa ľudí priamo na mieste.

Počíta sa s tým, že do budúcna by im mohli poskytnúť ochranné prostriedky, malé záchranné rafty alebo využiť technológie a repelenty, ktoré by žralokov odpudili.

Drony z radu Little Ripper používajú podľa magazínu The Verge v krajine už od minulého roka.

Nový systém s neurónovou sieťou však zvyšuje ich úspešnosť pri odhaľovaní hrozby. Podľa siluety, spôsobu pohybu, rýchlosti a ďalších znakov dokáže softvér identifikovať možný problém.