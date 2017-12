Burger King spustil vlastnú virtuálnu menu

Za každý nákup získajú zákazníci odmenu. Bude mať formu virtuálnej meny.

30. aug 2017 o 11:51 Milan Gigel

MOSKVA, BRATISLAVA. Novú virtuálnu kryptomenu uvádza do obehu reťazec rýchleho občerstvenia Burger King. Ruskí zákazníci za každý zaplatený rubeľ pri pokladnici získajú jednu mincu WhopperCoinu. Virtuálne peniaze môžu následne použiť pri platení.

Podľa aktuálneho cenníka možno predpokladať, že päť alebo šesť jedál zaplatených v hotovosti prinesie zákazníkom virtuálne mince na kúpu ďalšieho.

Miliarda mincí

Technologické zázemie služby zabezpečuje startup s názvom Waves, ktorý na spustenie prevádzky vydoloval miliardu mincí.

Hoci ide podľa BBC o systém, ktorý sa inšpiroval bitcoinom, nesie v sebe drobné odlišnosti. Ľudia nemôžu dolovať ďalšie mince a celý transakčný systém je spracovaný tak, aby sa dal kedykoľvek zablokovať a ochrániť pred zneužitím.

Technológia, ktorá má charakter odmien pre pravidelných zákazníkov, však môže prerásť pôvodný rámec.

Môže sa stať obchodnou menou pre zákazníkov samotných. No zrejme by bolo príliš očakávať, že virtuálne peniaze by začali prijímať aj rivali spoločnosti - napríklad McDonald´s.

Ľudia si však bonusovými mincami môžu platiť medzi sebou, ak majú istotu že ich dokážu minúť.

Nevie sa, či nasadí inde

Celý systém virtuálnej meny funguje na párovaní mobilnej aplikácie s bločkami z pokladnice.

Ľudia si ich naskenujú do mobilu a ten následne autorizuje pripísanie mincí do virtuálnej peňaženky. Firma zatiaľ neprezradila, či chce rovnaký systém odmien spustiť aj v ostatných krajinách.