Pozor na Facebook Messenger, hackeri ním lovia svoje obete

Analytici odporúčajú neklikať na odkazy bez predošlého oznámenia.

28. aug 2017 o 12:32 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Hackeri začali prostredníctvom Facebook Messengeru intenzívne šíriť škodlivé kódy. Vo veľkej kampani sa zameriavajú na zvedavosť používateľov, ktorí v dôvere v známe kontakty kliknú na podvrhnuté odkazy.

Pod sľubom šokujúceho videa presmerujú používateľa na stránku, kde sa vygeneruje hlavička s náhľadom videa. Stránka analyzuje platformu, prehliadač a operačný systém, aby používateľa po kliknutí nasmerovala na taký kód, ktorý má šancu uspieť pri infikovaní jeho zariadenia.

Škodlivé kódy inštalujú do mobilov špehovací a reklamný softvér, podobné je to aj na počítačoch. Z infikovaných zariadení následne odchádzajú podobné správy k ostatným kontaktom v adresári. Bezpečnostní analytici preto odporúčajú neklikať na žiadne odkazy, ktoré si v aktívnom dialógu so svojimi priateľmi nevydiskutujete.

Facebook zatiaľ nemá aktívny filter, ktorý by hackerskú kampaň zastavil. Podobné lavíny infekcií sú z minulosti známe z podobných komunikačných platforiem. Každý, kto si spomenie na éru komunikačného balíka ICQ dôverne vie o čom je reč.

Infikované správy používajú podľa magazínu International Business Times prvky sociálneho inžinierstva. Správy aj obsah sú personalizované tak, aby nepôsobili umelo - od automatu. Hoci nejde o novú, neznámu stratégiu, počet infekcií je vysoký a nepretržite rastie.