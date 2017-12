Deti na internet bez dozoru nepúšťajte

Erotika, násilie, vulgarizmy a šikanovanie. Na internete deti nenájdu len milé fotografie mačiatok a podklady na učenie.

29. aug 2017 o 16:01 Matúš Paculík

Každý tretí používateľ internetu ešte nedovŕšil 18 rokov a každé tretie dieťa sa v online svete už stretlo so šikanovaním. Prieskum spoločnosti McAfee už pred pár rokmi odhalil, že pornografia nie je hlavným rizikom v detskom online svete.

Problém nie je len vo webových stránkach

Pornografické stránky ako strašiak nevhodného obsahu sú len zlomkom z toho, čo dieťaťu hrozí na internete. Podľa analýzy spoločnosti Kaspersky tvoria erotické stránky len približne 15 percent blokovaného obsahu.

Pritom práve prístup k nim sa dá pomerne efektívne zamedziť s pomocou vstavaných nástrojov priamo v počítačových a mobilných systémoch.

Zvážte, koľko času by vaše dieťa malo stráviť pred obrazovkou počítača alebo tabletu. Malé deti s tabletom vydržia pokojne aj celý deň - dokonalá pestúnka pre unavených rodičov im v takom veľkom množstve nemôže prospievať.

Nastavte si jasné pravidlá, koľko hodín bude vyčlenených na zábavu. Navyše tým najmenším povoľte len aplikácie, pri ktorých dokážete účinne filtrovať nevhodný obsah. Ani youtube totiž nie je nevinný a aj jeho špeciálna verzia pre deti je plná kontroverzného obsahu.

Vekové obmedzenie by malo platiť aj pre obsah, ako sú filmy, hudba a knihy. Stiahnutiu nejakého filmu úplne nezabránite, ale pre online filmotéky typu Netflix nevhodný obsah obmedzíte jednoducho v nastaveniach.

Kontrolujte

Tak ako malé dieťa nepustíte bez dozoru do mesta, nemali by ste ho nechať ani na internete. Či už sa bavíme o sociálnych sieťach, rôznych fórach, alebo komunikačných aplikáciách, rodič by tu mal mať prehľad.

Nemusíte však svojim deťom stáť rovno za chrbtom. Úplne stačí, ak s nimi budete na danej sociálnej sieti v kontakte a v prípade potreby budete mať prístup k ich účtu.

No predtým, ako im vôbec vytvoríte účet, si overte vekové obmedzenie. Napríklad facebook je určený len pre osoby staršie ako 13 rokov a na služby typu Vine alebo Tumblr by mali zavítať až po dosiahnutí 18 rokov.

Ak sa nakoniec dohodnete na prístupe do sociálnych sietí, tak deťom zrozumiteľne ozrejmite všetky zásady, ktoré musia dodržiavať. Hranica medzi obmedzovaním a slobodou je totiž veľmi tenká.

Napríklad zablokovanie aplikácie fotoaparátu v smartfóne vám zabezpečí, že dieťa nikomu nepošle svoje fotografie. Zároveň však výrazne degraduje možnosti zariadenia, ktoré by mohlo byť využité napríklad na rýchle robenie poznámok v škole.

Apple vám dá plnú kontrolu

Smartfóny a tablety od Applu sú síce drahé, no majú v sebe integrovaný silný nástroj na obmedzovanie nevhodného obsahu. Stačí prejsť do nastavení, kde nájdete záložku úpravy obmedzení.

Môžete zamedziť prístup k všetkým dôležitým aplikáciám od videohovorov cez aplikáciu fotoaparátu alebo prenos súborov. Vďaka týmto nastaveniam sa žiadne fotografie nedostanú do nesprávnych rúk.

Blokovať môžete kompletný prístup na internetové stránky, prípadne len na tie, ktoré budú vyhovovať nastavenému veku dieťaťa. To isté platí aj pre hudbu, filmy a knihy. Zobrazí sa len taký obsah, aký povolíte. Tento systém blokovania dieťa nedokáže zrušiť, ak nepozná vaše heslo.

Pri zariadeniach so systémom Android je situácia horšia a líši sa v závislosti od konkrétneho výrobcu a modelu. Jednotný komplexný systém neexistuje, väčšinu vecí musíte nastaviť pre konkrétne časti systému a aplikácie.

Pomôžu špecializované aplikácie

Aj v prípade technologicky zručného rodiča je vhodné poobzerať sa po špecializovaných aplikáciách. Napríklad Eset ponúka špecializované riešenie pre Android, ktoré je v základnej verzii zadarmo.

Chráni deti pred nevhodnými aplikáciami, umožňuje nastaviť časové obmedzenia na zábavu a rodičov informuje základnou štatistikou. Za ročný poplatok môžete filtrovať nevhodné internetové stránky, sledovať polohu zariadenia či zasielať deťom priame správy.

Klasický počítač alebo notebook sa kontroluje výrazne ťažšie. Kvôli jeho otvorenosti je totiž veľa možností, ako obísť akékoľvek obmedzenia. Pre menšie deti ale postačí aj základ, ktorý ponúkajú systémy od Microsoftu (Nastavenia – Kontá – Rodina a ostatní ľudia) a Apple (Systémové nastavenia – Rodičovská ochrana).

Zobrazia vám deťmi navštívené stránky, používané aplikácie a aj čas strávený na počítači. Obmedzenia na aplikácie sa bohužiaľ vzťahujú len na tie z oficiálneho obchodu a napríklad prehliadač Chrome neovládnete vôbec.

Cenovo dostupnú ochranu nájdete aj pri poskytovateľoch internetového pripojenia, napríklad Telekom za malý mesačný poplatok poskytuje komplexné riešenie Magio Internet Security a UPC má svoj SmartGuard.