Microsoft ohlásil nový diel legendárnej stratégie Age of Empires

Definitívna edícia prvého dielu vyjde už tento október.

23. aug 2017 o 12:06 Matúš Beňo

Záber z Age of Empires III.(Zdroj: AgeOfEmpires.com)

BRATISLAVA. Na prebiehajúcom hernom veľtrhu Gamescom spoločnosť Microsoft prekvapila hráčov. Bez akýchkoľvek predchádzajúcich náznakov oznámila prípravu nového dielu legendárnej stratégie Age of Empires. Zatiaľ posledný, tretí diel vyšiel pred dvanástimi rokmi.

Hru vytvorí štúdio Relic Entertainment, ktoré stojí za obľúbenými stratégiami ako Company of Heroes z druhej svetovej vojny či za plne 3D vesmírnou stratégiou Homeworld.

O pripravovanej hre však Microsoft takmer nič neprezradil.

Rôzne obdobia

Vo videu, ktoré ukazuje prvé obrázky, vidieť armády rôznych národov a z rôznych časových období: pôvodných obyvateľov Ameriky, rímskych legionárov, japonských samurajov či španielskych conquistadorov aj britských vojakov zrejme z čias americkej revolúcie.

Môžeme sa teda domnievať, že hra sa nebude odohrávať v jednej dobe a zahrnie dlhšie obdobie.

Pre štúdio Relic to bude prvá skúsenosť so známou hernou sériou. Predošlé hry, vrátane odbočky Age of Mythology, pripravili v Ensemble Studios. Štúdio sa však v roku 2009 rozpadlo.

"Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou série," píše štúdio na svojej stránke. "Tešíme sa, že môžeme spojiť historické udalosti s prepracovanou strategickou hrateľnosťou a opäť priniesť sériu do rúk milovanej komunity,"

Návrát klasík

V najbližších mesiacoch plánujú vývojári oznámiť viac detailov.

Microsoft už oznámil špeciálnu reedíciu prvej časti série. Age of Empires: Definitive Edition dostane 4k rozlíšenie a novú grafiku, keďže každý model grafici nakreslili nanovo.

Hra bude mať aj nový soundtrack, podporu sieťovej hry, vylepšenú hrateľnosť a zmení sa aj používateľské rozhranie.

Hra vyjde exkluzívne pre Windows 10 už 19. októbra. Vo vývoji je aj špeciálna reedícia Age of Empires 2 a 3.