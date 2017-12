Mlieko do kávy dostane nový druh obalu, rozpustí sa

Cukrový obal sa rozpustí a do kávy uvoľní mlieko.

22. aug 2017 o 13:28 Milan Gigel

HALLE, BRATISLAVA. Chcete do kávy kocku mlieka? Hoci znie táto otázka trochu popletene, čoskoro sa môže stať bežnou záležitosťou.

Vedci z univerzity Martina Luthera ukázali alternatívu k malým plastovým obalom na trvanlivé mlieko či na smotanu do nápojov. Predstavili ho v žurnále Chemical Engineering & Technology.

Obal z cukru

Obal pozostáva z cukrových kryštálov, ktoré dokážu pri izbovej teplote udržať mlieko čerstvé po dobu troch týždňov.

Celé balenie prebieha netradične - vo formách. Cukrami nasýtený roztok horúceho mlieka sa rozdelí do formičiek, kde pri chladení vznikne po celom obvode cukrová škrupina. Tá vo svojich útrobách uchováva tekuté mlieko.

Opätovne sa podľa magazínu SlashGear rozpustí vo chvíli, keď "kocku mlieka" vhodíte do horúcej kávy alebo do čaju. Bariéra kryštálov sa naruší a mlieko uniká do nápoja, kde sa po boku cukrov rozmieša.

Vedci pracujú s dvomi rôznymi druhmi cukrov, v budúcnosti by chceli vyvinúť i nesladkú verziu.

Koniec plastov

Pri výskume, ktorý sa týka kryštalizácie sa odborníci nevenujú iba baleniu mlieka. Hovoria aj o ovocných šťavách, džúsoch a iných potravinárskych produktoch.

Technológia výrobu kapsúl s cukrami presýtených roztokov je patentovaná od roku 2015, akademici však teraz pracujú na ďalšom použití a na spustení technológie na skutočnom trhu.

Nový spôsob balenia by mohol vytlačiť veľký objem plastov, ktoré sa nemíňajú iba v domácnostiach, ale aj v reštauráciách, podnikoch, konferenčných sálach a podobne.

DOI: 10.1002/ceat.201600714