Google predstavil nový Android Oreo, má zjednodušiť aktualizácie

Nový operačný systém bude zatiaľ iba v telefónoch Pixel a Nexus.

22. aug 2017 o 11:39 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/twZggnNbFqo

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Jednoduchšie aktualizácie, viac používateľského komfortu, rýchlejší beh aplikácií a dlhšiu výdrž batérií sľubuje Google, ktorý uvádza do obehu vynovený operačný systém Android vo verzii 8.0. Ako prví ho vyskúšajú používatelia podporovaných smartfónov z radov Pixel a Nexus.

Hardvér by už odteraz nemal stáť v ceste aktualizáciám. Vývojári oddelili pomocou nového rozhrania Android od kódu, ktorý je špecifický pre jednotlivé modely smartfónov a tabletov. Znamená to, že systém bude možné aktualizovať bez toho, aby museli výrobcovia hardvéru prácne prepisovať svoje vlastné fragmenty kódu do novších verzií operačného systému. Google si od tohto kroku sľubuje svižnejšie tempo vývoja.

Smartfóny s novým systémom prinesú podľa BBC funkciu obrazu v obraze, vďaka čomu si získajú používatelia kontrolu nad viacerými aplikáciami súčasne. Prinesie to napríklad i to, že budú môcť zasiahnuť do behu niektorej z aplikácií na pozadí bez toho, aby opustili tú ktorú používajú. Novinkou je triedenie notifikácií do skupín a vylepšená kontrola nad ich zobrazovaním. Skrotené aplikácie by preto nemali už ľudí vyrušovať.

Vynovený Android sa cez WiFi dorozumie s okolitými zariadeniami bez toho aby k nim hľadal cestu cez internet a aplikácie budú mať pod kontrolou farebné zobrazenie displejov, aby ich mohli vyladiť k farebným profilom a schémam.

Hoci sa hovorí o tom, že štart nových smartfónov zaberie polovicu času a niektoré z aplikácií pobežia dvojnásobnou rýchlosťou, ide len o vylepšenia a optimalizácie, ktoré Google robí s každou novou verziou systému. Obrovské zázraky nemožno očakávať ani od krotenia spotreby, ktorá na pozadí tlmí aplikácie pri ich činnosti a dátových prenosoch.