Elon Musk a DeepMind žiadajú o zákaz robotov zabijakov

Zbrane a autonómne systémy môžu zmeniť vojny.

21. aug 2017 o 12:46 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak chceme zachovať bezpečnosť ľudstva, nemali by sme kombinovať umelú inteligenciu, robotov a zbrane. Viac ako stovka šéfov popredných technologických spoločností vyzýva v otvorenom liste OSN, aby zvážila zákaz spájania zbraňových systémov s autonómnymi technológiami.

Medzi podpísanými je zakladateľ SpaceX a Tesla Motors Elon Musk, spoluzakladateľ projektu DeepMind od Google Mustafa Suleyman ale aj Slovák Marek Rosa, ktorý založil výskumnú spoločnosť GoodAI.

Lídri spoločností poukazujú na to, že nástup nových technológií by mohol výrazne zmeniť charakter ozbrojených konfliktov. Tie by mohli nadobudnúť rádovo väčší rozsah ako doposiaľ a prebiehať intenzívnejšie, pričom udalosti by mohli napredovať rýchlejším tempom, akému dokážu ľudia a národy čeliť.

Súčasne poukazujú na ďalšie riziká, ktoré pri zlyhaniach, či zásahoch hackerov môžu vyústiť do nepredvídateľných situácií a stavov - bez ohľadu na to, akú palebnú a ničivú silu na sebe stroje nesú. Nový segment sa dynamicky rozvíja a signatári sa obávajú toho, že čoskoro príde zlomový moment, kedy už budú kroky späť náročné a nákladné.

Experti podľa magazínu Mashable nežiadajú OSN priamo, aby tento druh zbraní odsúdilo a zakázalo, očakávajú skôr že prebehne spoločenská diskusia, ktorá sa k problematike kriticky postaví. Je však nezodpovedanou otázkou, či iné riešenie okrem zákazu existuje.

OSN má pracovnú skupinu ktorá sa problematike venuje, aktívne diskusie a rokovania by sa mali začať koncom tohto roka. Podobnej výzve už v minulosti organizácia čelila, ku konkrétnym záverom a opatreniam sa nedospelo.