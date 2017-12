V sobotu skoro ráno sú najkrajšie podmienky na pozorovanie Venuše

Tretí najjasnejší objekt sa na oblohe pripojí k Mesiacu.

18. aug 2017 o 17:20 Renáta Zelná

Venuša a Mesiac 10. augusta 2016. (zdroj: AÚ SAV/Marek Husárik)

BRATISLAVA. V sobotu si pred východom Slnka bude môcť vychutnať na skorej rannej oblohe spojenie dvoch najjasnejších astronomických objektov (hneď po Slnku).

Nad východným obzorom nájdete Venušu pomerne ľahko pred treťou hodinou ráno. Nachádzať sa bude len tri stupne od kosáčika Mesiaca.

"Viditeľnosť Venuše je počas leta priaznivá. Prispieva k tomu aj jej výrazná jasnosť okolo -3,5 magnitúdy. Do konca júla pobudne v súhvezdí Býk a potom sa plynule presunie do Blížencov a odtiaľ v polovici augusta do Raka," hovorí pre SME astronóm Marek Husárik z Astronomického ústavu SAV.

Na tejto stránke si môžete pozrieť v akej fáze sa zrovna nachádza Venuša.