Na dne morí sa hromadia plasty, môže za to aj zvláštne zviera

Vršovky nie sú vinníci, sú obeťami plastov.

18. aug 2017 o 17:31 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Nie sú to plávajúce sáčky, plastové fľaše, odhodené zubné kefky a ani korytnačky zaseknuté v plastovom obale.

Najväčším problémom oceánov je plast, ktorý nevidíte.

Až deväťdesiat percent morského plastového odpadu totiž nemá ani desať milimetrov. A čoraz viac z neho sa zhromažďuje sa na dne morí a oceánov, odkiaľ sa môže dostať až na váš tanier.

Na tejto ceste mu pomáhajú aj zvláštne zvieratá nazývané vršovky. Naznačuje to nový výskum vo vedeckom časopise Science Advances.

Plast mizne. Nie tam, kam má

Ak by tento článok mal titulok: "Z hladín oceánov miznú plasty", mohlo by sa zdať, že ide o pozitívnu správu. A zo zvláštneho morského živočícha, by sa stal hrdina.

Vršovky však nie sú hrdinom, no ani vinníkom. V skutočnosti sa stali obeťou znečistených oceánov.