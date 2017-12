Vedci rozlúštili záhadu dinosaura frankensteina

Pozostatky, ktoré kedysi objavil sedemročný chlapec, môžu radikálne posunúť naše znalosti o dinosauroch.

18. aug 2017 o 12:10 Tomáš Prokopčák

Krajší príbeh by nevymysleli ani vo filme. Sedemročný Diego Suaréz spolu s rodičmi hľadali okrasné kamienky, keď narazil na čosi zvláštne.

Dnes tieto čudesné pozostatky nesú jeho meno, Chilesaurus diegosuarezi. Vedci však viac ako desaťročie neverili, že by to mohol byť nový druh dinosaura - taký bol zvláštny. Vyzeral ako skladačka rôznych iných druhov a preto dostal prezývku dinosaurus frankenstein.

Pred dvomi rokmi sa potvrdilo, že to je nielen samostatný druh. Teraz nová štúdia dokonca naznačuje, že by to mohol byť dlho hľadaný medzičlánok medzi bylinožravcami a predátormi.

A mohol by zmeniť klasifikáciu, ktorú pri dinosauroch používame zhruba 130 rokov.

Čo teda vedci naozaj našli? Prečo je tento objav taký výnimočný? A aký príbeh sa za celým objavom ukrýva?

Vypočujte si podcast TECH_FM.

