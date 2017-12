Máte alergiu? Google začína s peľovými predpoveďami

Ak sa chystáte na výlet, Google vám možno poradí, aby ste ho presunuli o deň neskôr.

17. aug 2017 o 11:37 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Ak vás trápi alergia na peľ, čoskoro vás Google upozorní na dni, počas ktorých môžete mať problémy.

Peľové spravodajstvo sa stane súčasťou služieb vyhľadávania, ak do políčka vpíšete dopyt na konkrétne problémy.

Google v mobile vezme do úvahy vašu polohu a pokúsi sa predpovedať úroveň peľového zaťaženia. Ide o projekt, ktorý vznikol v spolupráci so službou The Weather Channel, ktorá sa tejto problematike dlhšie venuje.

Internetový gigant novou službou reaguje na správanie ľudí pri vyhľadávaní. O peľové predpovede sa v USA zaujímajú najmä v mesiacoch apríl, máj a september.

Piktogramy podľa magazínu The Next Web budú mapovať peľovú situáciu na päť dní vopred, pričom firma plánuje službu nasadzovať vo viacerých krajinách a postupne.

Služba je súčasťou novej stratégie Googlu, aby užívatelia získavali pri vyhľadávaní rôzne informácie bez toho, aby sa museli prekliknúť na externé zdroje.