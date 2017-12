Školstvo potrebuje zmeny, škrípe podpora vedy (ako reagujú rektori univerzít)

Rezort školstva by sa podľa rektorov univerzít konečne mal stať prioritou.

16. aug 2017 o 14:30 Renáta Zelná

Čo si myslíte o tom, že premiér Robert Fico požiadal predsedu parlamentu a strany SNS , aby stiahol z postu ministra školstva Petra Plavčana? Vyrieši to súčasnú situáciu? Kto by podľa vás mohol byť novým ministrom školstva?

Robert Redhammer

rektor Slovenskej technickej univerzity

Robert Redhammer.

1. Rezort školstva by sa konečne mal stať prioritným rezortom, pretože školstvo potrebuje zmeny – odchádzajú nám mladí študenti do zahraničia, škrípe podpora a rozvoj vedy a výskumu.

2. Ak bude vymenovaný nový minister verím, že bude hájiť záujmy a napĺňať potreby slovenských škôl, učiteľov, žiakov a študentov, lebo oni sú budúcnosť Slovenska.

Stanislav Kmet

Stanislav Kmet.

rektor Technickej univerzity v Košiciach

1. Vnímam to ako objektívnu realitu. Kroky smerujúce k riešeniu boli v podstate dohodnuté na stretnutí v pondelok, teraz pôjde o ich rýchlu realizáciu.

2. Viem si predstaviť viacero kvalitných osobností, ktorí by mohli zastávať tento post. Kto to však nakoniec bude, to netuším.

Karol Mičieta

Karol Mičieta.

rektor univerzity Komenského v Bratislave

1. Na takúto zložitú situáciu sa nedá jednoducho odpovedať, je to len začiatok riešenia problému. Situáciu je potrebné analyzovať.

2. Návrhy nemám.

Do ankety sme oslovili aj rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavla Sováka, ktorý momentálne nemohol odpovedať. Rektori Žilinskej univerzity a Trnavskej univerzity zatiaľ neodpovedali.