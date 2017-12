Odstúpenie ministra vedu nespasí, rovnako ako rakovinu nevyliečia lieky proti bolesti (anketa s vedcami)

Slovenskí vedci reagujú na návrh odvolania ministra školstva Petra Plavčana.

16. aug 2017 o 16:48 Renáta Zelná

Článok sme doplnili o vyjadrenie molekulárneho biológa Petra Celeca.

Čo si myslíte o tom, že premiér Robert Fico požiadal predsedu parlamentu a strany SNS , aby stiahol z postu ministra školstva Petra Plavčana? Vyrieši to súčasnú situáciu? Kto by podľa vás mohol byť novým ministrom školstva?

Pavol Šajgalík,

predseda Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Pavol Šajgalík.

1. Výmena na poste ministra sama osebe situáciu ešte nevyrieši. Dôležitá je osoba a jej kompetentnosť. Za vedeckú komunitu tvrdím, že teraz potrebujeme, aby sa štrukturálne fondy začali čerpať čo najskôr a v súlade s pravidlami fair-play.

2. My vedecká komunita nie sme v postavení, aby sme rozhodovali za politickú stranu. Keďže máme koaličnú vládu, rozhodne SNS. Netuším, ktorý odborník bude pre nich vhodný, verím však, že ho nájdu.

Maximilián Strémy

Ústav výskumu progresívnych technológií Materiálovo-technologickej fakulty v Trnave, Slovenská technická univerzita

Maximilián Strémy. (zdroj: STU)

1. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je to jediný možný a rozumný postup, ktorý v slušnej a uvedomelej spoločnosti mohol nastať. Minister s väčšou či menšou dávkou sebareflexie odstúpi sám - myslím, že to očakávala odborná aj laická verejnosť. A zároveň dúfam, že to je len prvý krok z mnohých.

Treba realizovať väčšie systémové zmeny presahujúce volebné obdobie jednej vlády. Školská politika nesmie byť závislá od konkrétnej vlády, musí dôjsť ku názorovej zhode medzi politickými subjektmi minimálne na pätnásť až dvadsať rokov. A to nielen vo vede, výzvach Európskej únie a štrukturálnych fondoch - aj keď tie sú teraz najaktuálnejšie vzhľadom na vzniknuté problémy.

Školstvo ako také potrebuje reformu, aj podpora spolupráce firiem s univerzitami či výskumnými inštitútmi mimo výziev. Aktuálny stav je výstrahou, že sa nemôžeme spoliehať len na peniaze zo zdrojov Európskej únie, aj keď tie nám, ak budú rozumne použité, môžu veľmi pomôcť. Nemôžeme však stavať len na nich.

2. Určite niekto, kto má silnú skúsenosť s verejným školstvom. Mal by to byť odborník a manažér z nášho prostredia, ktorý rozumie príčinám tohto stavu, vie naň reagovať a naviac nastaviť systém tak, aby sme sa začali behom rokov približovať k tým najlepším nielen v Európskej únii. A najmä, nejde o jedného človeka, aj keď hlavná zodpovednosť je na ňom.

Juraj Gregáň

genetik, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Juraj Gregáň.

1. Samotné odvolanie ministra školstva problémy s financovaním vedy na Slovensku nevyrieši. Treba urobiť ďalšie zmeny, aby sa vyriešili problémy v školstve a financovaní vedy.

2. Podľa môjho názoru by najlepšou voľbou bol odborník bez straníckej príslušnosti. Človek, ktorý je vo svojom odbore rešpektovaný a nebojí sa presadiť potrebné zmeny.

Ján Baláž

vesmírny konštruktér, Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Košice

Ján Baláž.

1. Slovenskí vedci spravidla majú za sebou pracovné pobyty na zahraničných vedeckých pracoviskách a teda môžu kompetentne porovnávať tamojšiu podporu vedy a serióznych vedeckých inštitúcií zo strany miestnych vlád.

Veda a vzdelávanie sú nepochybne hybnou silou rozvoja civilizácie a skutoční vedci nepochybujú o úprimnej motivácii Bruselu podporiť vedu v členských krajinách Európskej únie. Spôsob, akým mali byť tieto prostriedky na Slovensku zneužité, je skutočne škandalózny až desivý, doslova devastujúci budúcnosť národa ekonomicky aj morálne. A tiež je to veľká medzinárodná hanba.

Vzniknutá situácia si určite vyžaduje radikálnu nápravu vrátane výmeny osôb, ktoré tento stav spôsobili.

Do akej miery dôjde k vyriešeniu súčasnej situácie, záleží najmä od toho, kto teraz zoberie opraty do rúk, od jeho profesionálnych aj morálnych kvalít, ochoty dištancovať sa od zavedených nečestných praktík a oddanosti myšlienke podporiť skutočnú vedu.

2. Neviem povedať konkrétne meno, nie som dostatočne odolný sledovať miestne politické dianie, zostáva mi len dúfať, že výrazný obrat k lepšiemu je vari ešte možný.

Peter Celec

molekulárny biológ, Ústav molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského

Molekulárny biológ Peter Celec.

1. Ak má niekto rakovinu, analgetiká zmiernia bolesť, ale pacienta nevyliečia. Žiaľ, aj v tomto prípade ide len o symptóm, nie o príčinu. Navyše, dovolím si tipnúť, že ani novy minister školstvo a vedu nespasí.

Keď sa k eurofondom na vedu vyjadrujú pseudovedci, pripadne šéf železiarní, tak to ďalší komentár nepotrebuje. Mne zatiaľ nenapadlo riešiť oceliarstvo, ale asi začnem.

2. Dobrý minister by bol taký, ktorého by skoro nikto nechcel. Bohužiaľ školstvo, podobne ako zdravotníctvo, potrebuje niekoho, kto nás už konečne zobudí zo socializmu, v ktorom žijeme, v ktorom každý dostane trošku a každý si je rovný bez ohľadu na výsledky a kvalitu.

Vedu by mal riadiť vedec, pripadne úspešný manažér, na ktorého tu nikto nemá väzby. Potrebujeme niekoho zvonku, ideálne zo zahraničia, ale to je nereálne nielen kvôli SNS. Myslím, že nikomu súdnemu so skúsenosťami z vedy v USA alebo Európskej únii by nenapadlo dať hodnotiť domáce projekty domácim hodnotiteľom. Ministerstvo školstva by sa malo premenovať na ministerstvo vzdelávania a ak sú Fíni tak dobrí, oslovil by som ich ministerstvo, či by nám neprišli pomôcť. Prípadne zriaďme spoločné ministerstvo V4. Otvorme sa už svetu, nevyrieši to všetko, ale veľa. Celé slovensko je jedna veľká rodinka, a tak to potom vyzerá. Aj vo vede si väčšinu problémov vyrábame sami lokálne.