Internetový archív zdigitalizoval 50-tisíc starých platní a fonografových valčekov

Hudba, prejavy, osobné nahrávky - na starých nosičoch možno nájsť odkaz minulých časov.

16. aug 2017 o 12:19 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Viac ako 50-tisíc zdigitalizovaných nahrávok zo starých šelakových platní a fonografových valčekov sprístupnil podľa webu The Verge verejnosti najväčší internetový archív. Ide o obrovský balík záznamov, datovaných pred rokom 1950.

Digitalizáciu uskutočnila firma ARChive of Contemporary Music, ktorá sa musela vysporiadať s viacerými výzvami. Prvou je voľba správnych otáčok.

Až do roku 1920 neexistovali žiadne štandardy a pri strojoch ktoré nahrávky robili sa tiež vyskytovali variácie. Ujednotiť sa pri každej z nahrávok na správnom tempe nebolo jednoduché.

Druhou výzvou je voľba snímacej ihly. Od jej tvaru a profilu sa odvíja aj charakter a tón zvuku. Pri každej nahrávke sa museli rozhodovať o tom, akému zvuku dajú na výstupe prednosť. Pridajte k tomu ruch, šum a praskanie, výsledok je vždy iný.

Internetový archív má od darcov k dispozícii ďalších 200 tisíc kusov nosičov, ktoré čakajú na digitalizáciu v partnerskej firme.

Ide o nahrávky, z ktorých by sa niektoré mohli definitívne stratiť do zabudnutia. Práve digitalizácia má zaistiť ich trvácnosť.

Cieľom digitalizácie nie je obnoviť nahrávky do podoby, pri ktorej by každý záznam prešiel digitálnymi úpravami pre jeho zdokonalenie. Tím chce zachovať autenticitu, takže nosiče reprodukuje na dobovej technike, z ktorej sníma zvuk cez mikrofón do archívneho formátu.