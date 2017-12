Apple si za vyhľadávač od Google pýta miliardy dolárov

Google si potrebuje udržať všetkých používateľov.

15. aug 2017 o 13:33 Milan Gigel

CUPERTINO, BRATISLAVA. Kým Google v roku 2014 zaplatil firme Apple miliardu dolárov za to, že jeho vyhľadávač bude predvolenou službou na všetkých predaných zariadeniach, v tomto roku sa podľa magazínu BGR hovorí už o sume troch miliárd dolárov.

Znamená to, že príjmy z tejto transakcie tvoria približne 5 percent zisku spoločnosti. Pre Google je mimoriadne dôležité, aby formoval návyky používateľov bez ohľadu na to, na akej platforme k internetovým službám pristupujú. Stratiť fanúšikov zariadení firmy Apple by znamenalo vážny výpadok v používateľskej stratégii.

Google a Apple dokážu žiť bok po boku bez toho, aby sa z nich stali vážni rivali. Kým Google svojim mobilným systémom a službami zastrešuje produkty početných svetových výrobcov, Apple sa drží svojej početnej používateľskej základne. Opatrnícky prístup cítiť aj v dostupnosti jednotlivých aplikácií Google pre platformu iOS.

Google zaznamenal v posledných rokoch výrazný rast tržieb v mobilnom segmente, ktorý sa stáva so zmenou používateľských návykov skutočne kľúčový.

Nejde len o to, že mobily sa zmenili z nástrojov na telefonovanie na mobilné internetové terminály. Do hry vstupujú ekonomicky slabé trhy, ktoré preskakujú platformu stolových počítačov a notebookov, aby do digitálneho sveta vstúpili priamo cez mobil.