Kamery v nemocniciach dohliadnu na umývanie rúk

Jeden z 20 pacientov má komplikácie aj z nedostatočnej hygieny.

15. aug 2017 o 11:39 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak podstúpite zákrok v niektorej z európskych nemocníc, je približne 5-percentná pravdepodobnosť, že vás čakajú komplikácie. Na vine sú aj infekcie, ktoré sú výsledkom nedostatočnej hygieny. Chyby robia lekári, ošetrujúci personál, ale aj návštevy, ktoré prichádzajú na oddelenia.

Nový expertný systém sa snaží pomocou kamier a umelej inteligencie monitorovať, akí dôslední sú ľudia a personál pri dodržiavaní hygienických pravidiel. Kamery monitorujú dezinfekčné dávkovače, ale aj ľudí ktorí sa pohybujú z miestnosti do miestnosti.

Sekvencie obrázkov následne vyhodnocuje umelá inteligencia, aby ponúkla dokonalý obraz o situácii, aký by ani zručný pozorovateľ nedokázal zostaviť. Výstupom je informácia o každom človeku so správou o tom, či naplnil hygienické požiadavky.

Prvé štúdie podľa magazínu New Scientist poukazujú na to, že nedostatočnú hygienu možno zvrátiť. Tam, kde sa nájdu autority, ktoré sú príkladom pre ostatných, prísne dodržiavanie dezinfekčných pravidiel napĺňajú takmer všetci. Bez ohľadu na to, či sú pod drobnohľadom ostatných alebo nie.

Akademický tím Stanfordskej univerzity a Švajčiarskeho technologického inštitútu intenzívne pracujú na zdokonaľovaní systému, ktorý by pre začiatok v živej prevádzke nemocníc mohol situáciu zdokumentovať, aby sa zistilo prečo ľudia pravidlá porušujú a kedy sa tak deje.

Následne by sa po úpravách pravidiel mohol stať aj dohľadovým systémom, ktorý pomôže znižovať riziká infekcií.