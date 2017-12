Zmena klímy bude pre stromy požehnaním aj prekliatím

Až doteraz zostávalo tajomstvom, ktorý najdôležitejší proces spôsobuje vysychanie a smrť stromov. V najnovšej štúdii odhalil rozsiahly medzinárodný vedecký tým hlavnú príčinu odumierania stromov v období sucha.

Prínosom nových poznatkov budú najmä lepšie predpovede reakcií lesných ekosystémov na pokračovanie globálnej zmeny klímy.

Nové dôkazy ukazujú, že zvyšovanie obsahu oxidu uhličitého (CO 2 ) v atmosfére je pre stromy pozitívne a celkovo prispieva k zelenšej planéte.

Odvrátenou stránkou nárastu skleníkových plynov v atmosfére je celosvetový vyšší výskyt sucha, čo môže byť v kombinácii s vyššími teplotami pre stromy smrteľné.

Čo prospieva fotosyntéze

Svet človeka, ale ani svet rastlín nie je čiernobiely. Už dlhšie sa vie, že jedným z pozitívnych dôsledkov zvyšovania obsahu CO 2 vo vzduchu je zvýšenie účinnosti fotosyntézy rastlín. Platí to najmä vtedy, ak majú rastliny v pôde dostatok vlahy a živín, a prebytok CO 2 dokážu lepšie využiť.

Čo naznačovali nespočetné merania na úrovni jednotlivých listov, korún stromov či menších ekosystémov, potvrdila aj nová analýza satelitných snímok a kombinácie pozemných meraní. Vedci pod vedením Lei Chenga z austrálskeho ústavu CSIRO (obdoba našej Akadémie vied) ukázali, že rastliny dnes dokážu pohltiť až o 17 % viac CO 2 ako pred tromi desaťročiami. Stromy tak zužitkujú až tretinu všetkého CO 2 , ktoré vyprodukuje človek. Výsledky publikoval časopis Nature Communications.

Dôležité je tiež zistenie, že na zvýšenie tzv. hrubej primárnej produkcie (množstva vytvorenej biomasy bez započítania strát pri dýchaní) rastliny spotrebovali približne rovnaké množstvo vody ako pred 30 rokmi.

Zvyšovanie CO 2 teda zásadne ovplyvnilo na globálnej úrovni nielen fotosyntézu, ale zvýšila sa aj účinnosť hospodárenia rastlín s vodou. To je dobrá správa. V budúcnosti bude efektívne hospodárenie s vodou pre rastliny stále dôležitejšie, pretože epizód sucha a horúčav bude naďalej pribúdať.

Vzácna voda

Rastliny sa v priebehu stoviek miliónov rokov evolúcie naučili s vodou hospodáriť tak efektívne, ako to nedokáže nijaký človek. Vyplynulo to aj zo zistenia Chenga a jeho tímu.