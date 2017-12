Našli vitamín, ktorý by mohol výrazne znížiť počet potratov

Jedno dieťa zo sto trpí vrodenou chybou srdca. Zistili, že ich matkám možno chýba bežný vitamín.

10. aug 2017 o 18:05 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Prelomový objav v minulom storočí spôsobil, že dnes sa rodí až o dve tretiny menej detí s rázštepom chrbtice.

Zistilo sa totiž, že riziko rázštepu u novorodencov sa výrazne znižuje, ak ich matky pred otehotnením a počas tehotenstva prijímajú kyselinu listovú.

Teraz vedci urobili objav, ktorý nazývajú rovnako prelomovým.

Ak budúce mamičky konzumujú v tehotenstve zvýšené množstvo vitamínu B3, podľa vedcov to minimalizuje riziko potratu aj niektoré vrodené chyby plodu.

Vitamín B3 (niacín) totiž dokáže v tele kompenzovať nedostatok molekuly dôležitej pre zdravý vývoj ľudského plodu. B3 sa prirodzene nachádza v mäse či v zelenej zelenine. V odporúčaniach pre tehotné ženy zatiaľ nie je.

Výsledky významnej štúdie publikovali vo vedeckom časopise The New England Journal of Medicine.

"Dôsledky tohto objavu budú zrejme obrovské. Má potenciál výrazne znížiť počet potratov a vrodených defektov na celom svete, a to nepreháňam," píše v tlačovej správe Výskumného kardiologického ústavu Victora Changa v Sydney vedúca výskumu Sally Dunwoodieová.

Podobný kyseline listovej

Lekári tehotným ženám už teraz odporúčajú, aby brali špecifické množstvá kyseliny listovej alebo vitamínu B9. Pre vitamín B3 zatiaľ nemôžu vydať rovnaké odporúčanie, hovorí pre magazín Science Matthew Vander Heiden, ktorý sa do štúdie nezapojil. Pozitívny efekt vitamínu B3 zatiaľ preukázali iba na gravídnych myšiach.

Zdroje vitamínu B3 O konzumácii potravín počas tehotenstva sa najprv poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom. morčacie mäso, chudé bravčové mäso, kuracie prsia, chudé teľacie mäso, divina,

morské plody, tuniak,

avokádo,

sezamová múka,

sladká paprika,

šampiňóny,

slnečnicové semienka,

sušené marhule,

pečené zemiaky.

Molekula, ktorej chyby dokáže kompenzovať vitamín B3, sa volá nikotinamidadenindinukleotid, skrátene NAD.

Je to jedna z najdôležitejších látok v ľudskom tele, pretože sa podieľa na mnohých procesoch v bunkách - komunikácii, ukladaní energie či pri syntéze DNA. Jeho nedostatok škodí najmä v tehotenstve a ohrozuje embryo.

Lekári si v roku 2012 všimli, že v rodinách s genetickou poruchou tvorby NAD sa často vyskytujú aj srdcové chyby a poškodenia kostí. Hladinu NAD v tele ovplyvňuje až 95 génov. Mutácia ktoréhokoľvek z nich môže viesť k vrodenej chybe.

Po rokoch výskumu sú si jeho autori takmer istí, že s nedostatkom dôležitej NAD by mali pomôcť vyššie dávky vitamínu B3.

Objav je podobný revolučnému objavu z minulého storočia, ktorý potvrdil, že kyselina listová môže zabrániť rázštepu chrbtice a mnohým iným defektom nervovej trubice u plodu.

Vďaka objavu začali tehotné ženy prijímať kyselinu listovú, čo viedlo k 70-percentnému zníženiu počtu porúch.

Ženy ho majú málo

Napriek tomu, že ženy v tehotenstve často berú vitamínové doplnky, ktoré obsahujú aj vitamín B3, majú ho málo. Vitamíny sú dôležité najmä v prvom trimestri, keď sa bábätkám formujú orgány.

Jeden výskum ukázal, že 60 percent žien malo v prvom trimestri nízke hladiny vitamínu B3. Lekári preto predpokladajú, že tehotné ženy potrebujú omnoho viac vitamínu B3, ako im ponúkajú doplnky stravy.

Vitamín B3 nie je nebezpečný. Predávkovanie niacínom sa môže prejaviť závratmi, nevoľnosťou či hnačkami, nižšie dávky by nemali mať žiadne vedľajšie účinky.

Ako pomohol vitamín B3

Vedci preukázali, že chyby tvorby NAD môžu spôsobiť vrodené chyby na srdci a kostiach myší. Odstránili im dva gény zodpovedné za tvorbu molekuly.

Mláďatá však boli v poriadku aj bez molekuly NAD. Vtedy si vedci uvedomili, že strava, ktorou kŕmili gravidné myši, prirodzene obsahuje vysoké dávky niacínu. Telo myší si tak vytvorilo NAD samo z dostupného vitamínu.

Myšiam preto podali stravu bez niacínu. Väčšina mláďat potom umrela ešte v maternici. Tie, ktoré prežili, mali vrodené chyby podobné tým u ľudí. Ak však obsahovala čo i len nízke dávky niacínu, mláďatá mali omnoho menej vývojových chýb.

Autori sa preto domnievajú, že vitamín B3 by mohol pomôcť aj rodinám, ktoré majú vrodenú genetickú poruchu tvorby molekuly NAD. Najprv však budú musieť urobiť štúdie na ľuďoch.

"Je mimoriadne zriedkavé zistiť problém a zároveň poskytnúť aj riešenie. Je to vlastne dvojitý prelom," hovorí riaditeľ Výskumného kardiologického ústavu Victora Changa Robert Graham.

Štatistiky Jedna zo štyroch tehotných žien potratí,

tehotných žien potratí, 7,9 milióna detí ročne sa rodí s vážnymi vrodenými chybami,

3,3 milióna z týchto detí ročne umrie,

vrodená choroba srdca je najčastejšou formou vrodenej chyby, postihuje jedno zo sto detí,

je najčastejšou formou vrodenej chyby, postihuje jedno zo sto detí, srdcové chyby spôsobujú 30 percent úmrtí u detí do päť rokov.

